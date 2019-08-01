США проверяют информацию о смерти сына бен Ладена

В США полагают, что сын террориста Осамы бен Ладена Хамза мертв, передает Reuters. Источник в правительстве не уточнил, где или когда он умер. Когда о предполагаемом убийстве сына бен Ладена спросили президента США Дональда Трампа, тот отказался от комментария.

Во время спецоперации по ликвидации бен Ладена спецназом США в Пакистане в 2011 году Хамза мог находиться под домашним арестом в Иране.

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Американские СМИ сообщают, что США причастны и к операции, которая, предположительно, привела к смерти сына бен Ладена. Это могло произойти в последние два года.

Ранее Госдеп США объявил награду до $1 млн за информацию о Хамзе бен Ладене. Сын боевика угрожал нападениями на Соединенные Штаты и их союзников, заявил на брифинге член бюро дипломатической безопасности Госдепа, координатор по борьбе с терроризмом Натан Сейлс.