Актрису из «Отчаянных домохозяек» приговорили к 14 дням тюрьмы за взятку

Суд в Бостоне приговорил американскую актрису Фелисити Хаффман, известную по роли в сериале «Отчаянные домохозяйки», к 14 дням тюрьмы за дачу взятки при поступлении ее дочери в университет, сообщил телеканал CNN.

По данным следствия, Фелисити Хаффман заплатила $15 тыс. за помощь ее дочери в сдаче теста, необходимого для поступления в вуз.

Согласно приговору, госпоже Хаффман предстоят общественные работы продолжительностью 250 часов. В течение года она будет находиться под особым надзором властей. Приехать в тюрьму актриса должна 25 октября. Суд также назначил ей штраф в размере $30 тыс.

В начале 2019 года Федеральное бюро расследований (ФБР) обнаружило масштабную мошенническую схему на $25 млн, которая действовала с 2011 по 2018 год и с помощью которой подделывались данные тестов, необходимых для поступления в вузы. Этот случай стал крупнейшим в истории США делом о взяточничестве в системе образования. Ответчиками по делу стали около 50 состоятельных американцев, среди которых известные актеры и топ-менеджеры компаний, в том числе актрисы Фелисити Хаффман и Лори Локлин.

Подробнее о резонансном деле читайте в материале “Ъ” «Взятки довели американских актрис до суда».