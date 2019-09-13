«Яблочным» акциям прогнозируют падение

Акции Apple могут рухнуть почти на треть. Goldman Sachs Bank спрогнозировал сокращение капитализации компании на 26%. Виной может стать стриминговый сервис Apple TV+, а точнее, изменения в бухгалтерской отчетности корпорации из-за запуска платформы. Часть выручки по статье «продажа оборудования» попадет в статью «продажа услуг», что может оттолкнуть инвесторов и заставить их продать акции, считают в банке.

Но управляющий партнер LETA Capital Александр Чачава убежден, что для такого падения акций должно случиться нечто экстраординарное, а пока такого повода нет: «Инвесторы считают основным драйвером роста Apple продажу оборудования, и дальше уже за счет экосистемы компания продает сервисы. Некий бухгалтерский “переток”, возможно, кого-то насторожит, но я не думаю, что это вопрос десятков процентов капитализации. Чтобы акции Apple упали на 26%, а это $260 млрд, должно произойти что-то из ряда вон выходящее. В первую очередь инвесторы обращают внимание на продажи iPhone. Тут действительно могут быть проблемы, потому что физически невозможно каждый год предлагать рынку революционное устройство. Я думаю, самое страшное, что может грозить Apple — это небольшая просадка или стагнация».

10 сентября Apple показала три новых iPhone: 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Корпорация также объявила о запуске стримингового сервиса Apple TV+ с 1 ноября. Подписка будет стоить 200 руб. в месяц. Никаких серьезных прорывов эта презентация не показала, что может отразиться на продажах и разочаровать инвесторов в перспективе, считает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский: «Меня лично покоробило то, что руководство Apple делает упор на те вещи, которые традиционно не были сильными сторонами именно этой корпорации. Есть анонсирование новых моделей, технологий в съемке фотографий, но есть проблемы с емкостью батареи, которые как-то не были озвучены.

Как ни странно, Apple почему-то не идет навстречу типичным требованиям своих потребителей.

Им нужно было бы сфокусироваться, конечно, на новой концепции iPhone. Но, к сожалению, я вижу, что третью презентацию подряд iOS идет по пути улучшения уже существующих характеристик. Потребитель не готов ради улучшения чего-то, что у него уже есть, платить по новой. Сначала возникла некая эйфория, а затем, когда первые модели появились и когда по ним начали активно отзывы формироваться в интернете, началось падение бумаг».

После презентации новых iPhone акции Apple выросли на 3%, и капитализация компании превысила $1 трлн.

Яна Пашаева