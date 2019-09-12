Поклонники iPhone достают кошельки

Возможность заполучить новый iPhone в день старта продаж оценили почти в 500 тыс. руб. Объявления о продаже iPhone 11 в России уже появились на «Авито» и «Юле». Предприимчивые россияне предлагают два основных варианта: либо занять очередь за клиента 20 сентября и отстоять ее за вознаграждение, либо в тот же день привезти смартфон из-за границы в Москву.

Стоимость места в первой десятке очереди достигает 400 тыс. руб. Привезти из США новинку предлагают за сумму от 45 до 200 тыс. руб. — в зависимости от модели и дня прибытия в Москву.

Продавец по имени Евгений, например, рассказал “Ъ FM”, что готов привезти «яблочные устройства» даже без предоплаты: «Предоплат никаких не берем. Покупка происходит при встрече. Алгоритм простой. Люди пишут: кто ждет — тот ждет. В основном, конечно, постоянные клиенты. Если есть разница в дате выхода, то этим и обусловливается добавочная стоимость. Реальные цены будут ближе к выходу iPhone».

Линейку новых iPhone Apple представила во вторник. Они оказались значительно дешевле предшественников. Если iPhone 10 в России стоил от 90 тыс. руб., то базовую модель iPhone 11 можно будет купить за 60 тыс. руб. Дорогим остался только флагман — iPhone 11 Pro Max продается по цене от 100 тыс. руб.

Российские ритейлеры начнут продавать новинки одновременно с западными коллегами, подтвердила “Ъ FM” пресс-секретарь «Вымпелком» Анна Айбашева: «С 20 числа “Билайн” начинает продажи iPhone в своей сети, с 18 числа открывается предзаказ.

Мы уверены в том, что новые iPhone будут пользоваться не меньшим спросом, чем их предыдущие модели, потому что традиционно доля тех людей, которые преданы этой марке, с каждым годом только растет. Цены все известны — это открытая рыночная информация».

После старта продаж нового iPhone подешевеет предыдущая линейка устройств. В США iPhone XR, который вышел год назад, уже подешевел на $150. Bloomberg пишет, что это самый большой дисконт в истории компании. Насколько подешевеет «десятая» линейка в России, пока не уточняется.

Ценовая политика Apple стала главным сюрпризом последней презентации. Эксперты объяснили это тем, что компании сейчас необходимо зарабатывать и конкурировать с другими брендами, — а потребителей, готовых платить за iPhone больше $800, не так уж много.

Но эта политика носит скорее временный характер — в будущем iPhone все равно будут дорогими, убежден заместитель директора аналитической компании ITResearch Василий Мочар: «Явно они что-то готовят. iPhone 11 — промежуточная модель.Пропускать цикл обновления невозможно. Но если то, что сейчас не готово, допустим, будет выпущено в 2020 году, то за новое, будьте уверены, компания Apple не преминет взять хорошую денежку».

Официально никакие детали следующей линейки смартфонов Apple не разглашаются. Источники профильных СМИ публиковали кадры прототипа iPhone 12 — он отличается более узкой «челкой» на переднем экране и камерой, способной точно определить расстояние до объекта. Аналитики предположили, что это необходимо для работы приложений с дополненной реальностью.

Владимир Соколов