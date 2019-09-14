Париж провел день на своих двоих

Самая мощная за последние 12 лет однодневная забастовка парижских транспортников остановила метро, трамваи и электрички в столице Франции. О правилах выживания в Париже, когда метро закрыто, а такси не хватает, рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

С девяти утра все попытки войти в метро обречены на неудачу. Все станции в округе закрыты решетками, на каждой — объявление: «Пятница, 13 сентября: забастовка на линиях RATP». Это работники RATP — общественного транспорта Парижа и пригородов — пишут парижанам. Рядом выведено: «Банда бездельников». Это парижане пишут работникам городского транспорта.

И тех и других можно понять.

Парижане просят, чтобы движение на линиях не прекращалось. Транспортники же боятся того, что ожидающиеся законы о пенсионном обеспечении положат конец их привилегиям.

В частности, возможности выйти на пенсию в 51–55 лет. Государственные служащие получают такое право в 61 год, работники частного сектора — в 62.

Работники RATP отстояли свои привилегии в 2007 году при президенте Николя Саркози. Сейчас правительство работает над пенсионной реформой, которая, как и все такие реформы, вызвана тем, что пенсионеров стало слишком много, бюджет не справляется. Эта тема заранее стала болезненной. Президент Эмманюэль Макрон в своем выступлении по итогам саммита G7 пообещал не торопиться и потратить на разработку закона столько времени, сколько надо, чтобы никто не пострадал. Но его осторожность имела неожиданные последствия. В атмосфере недоверия к власти неизвестности боятся даже больше, чем понятной угрозы.

Госсекретарь по делам транспорта Жан-Батист Джеббари встретился вчера утром с представителями забастовщиков и пообещал им начать в ближайшее время переговоры. Но профсоюзы помнят о том, как правительство сравнительно легко расправилось с такими же привилегиями работников железных дорог SNCF. Их забастовки, продолжавшиеся в 2018 году несколько месяцев, несколько раз парализовывали связь Парижа с пригородами. Но президент Макрон, тогда только недавно заступивший на свой пост, не уступил. Железнодорожникам пришлось пойти на компромисс, и вот теперь в городе работают только те линии, которые принадлежат не парижской сети RATP, а национальной SNCF.

Победа правительства в то время оказалась пирровой: вскоре страну охватил кризис «желтых жилетов». И теперь работники общественного транспорта Парижа решили нанести предупредительный удар, объявив забастовку, которая началась вечером в пятницу и продлилась до утра субботы.

У профсоюзов есть такое право, достаточно предупредить о прекращении работы за 48 часов.

В течение всей недели сообщения о «черной пятнице» крутились на мониторах и звучали по громкой связи в метро. По закону профсоюзы в период забастовки должны обеспечивать так называемое минимальное обслуживание, поэтому движение — хоть и втрое уменьшенное в объеме — сохранялось в утренний и вечерний час пик.

Полная остановка была с 9:30 до 17:00. Парижане делятся приятными и неприятными сюрпризами этого утра: кто-то так и не дождался автобуса на остановке, другие добирались до работы в течение двух-трех часов. По пути в Париж образовались пробки длиной в 200–300 км.

В Париже немедленно были разобраны прокатные автомобили и мопеды, опустели стоянки велосипедов, нельзя было найти электросамокаты, от которых обычно в городе не спастись. Водители парижских такси вновь почувствовали себя незаменимыми, как в эпоху до интернета.

Время забастовки было выбрано не шоковое, в пятницу, день накануне уикенда. Предполагалось, что многие возьмут отгулы. Для туристов и жителей центра города остановка метро и трамваев была не так страшна: исторический Париж можно пройти пешком из конца в конец за полтора-два часа. Гораздо хуже пришлось жителям пригородов, которые и так тратят много времени на дорогу. Нынешняя «черная пятница» пережита, но профсоюзы напоминают о том, что это было только предупреждение. Кстати, не были остановлены линии метро 1 и 14, поезда на которых управляются центральным компьютером и не требуют машинистов — есть о чем задуматься профсоюзным лидерам.

Вечером снова иду к метро. Семья пытается попасть на станцию или хотя бы понять, каким иным образом она доберется на другой конец города — от Эйфелевой башни на Монмартр, к базилике Сакре-Кёр. Ни одного объявления, кроме обычного предупреждения на четырех языках: «Осторожно, на этой станции работают карманники». «Они единственные, кто здесь работает»,— качает головой женщина.