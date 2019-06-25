Арабский мир становится менее религиозным и более терпимым

Исследовательская компания Arab Barometer и арабская служба BBC выяснили, что в последние годы в арабском мире заметно выросли светские настроения. Доля тех, кто считает себе неверующим, увеличилась с 8% до 13%, при этом заметно упало доверие к радикальным исламистским движениям, которые пользовались популярностью во время «арабской весны». Также все больше жителей Ближнего Востока считают приемлемым видеть женщину на посту премьер-министра или президента своей страны, но в семейной жизни последнее слово должно оставаться за мужчиной.

Совместное исследование Arab Barometer и арабской службы BBC News было проведено в конце 2018—начале 2019 годов в десяти арабских государствах и на Палестинских территориях. Были опрошены около 25 тыс. человек. Выяснилось, что по сравнению с 2013 годом доля тех, кто считает себя неверующим, выросла с 8% до 13%. Наиболее значительный рост светских настроений отмечен в Тунисе, Ливии, Алжире, Марокко и Египте. В Ираке, Ливане и на Палестинских территориях доля неверующих выросла минимально — всего на 1%. Единственной страной, где доля неверующих сократилась, стал Йемен — с 11% в 2013 году до 5% сейчас.

По сравнению с 2013 годом, когда в разгаре была так называемая арабская весна, сейчас жители арабских стран уже не так доверяют радикальным религиозным организациям, принявшим активное участие в тогдашних событиях. В таких странах, как Иордания и Марокко, доверие к «Братьям-мусульманам» упало почти на 20%, в Судане — на 25%, на Палестинских территориях уровень доверия к движению «Хамас» сократился с 45% до 24%. В целом по всем странам уровень доверия к исламистским политическим партиям и движениям сократился с 38% в 2013 году до 18% в 2018 году.

Снижение традиционных настроений нашло отражение и в гендерном вопросе: в большинстве стран, принявших участие в исследовании, более 50% опрошенных заявили, что считают приемлемым видеть женщин на посту премьер-министра или президента.

Больше всего таких в Ливане и Марокко (около 75%), примерно поровну в Ираке и Тунисе (около 70%), чуть меньше в Египте, Иордании и на Палестинских территориях (около 60%). Единственной страной, где эта доля оказалась ниже 50%, стал Алжир. При этом в семейном вопросе большинство участников исследования, включая самих женщин, заявили, что последнее слово должно оставаться за мужчиной, лишь в Марокко доля таких ответов оказалась менее 50%.

В вопросе о том, какая страна представляет для них наибольшую угрозу, очевидным «лидером» стал Израиль: большинство опрошенных в Ливане, на Палестинских территориях, в Египте, Иордании, Судане, Ливии поставили на первое место угроз именно эту страну. При этом большинство опрошенных в Марокко и Алжире заявили, что не считают какую-либо страну для себя угрозой. В Йемене и Ираке «первенство» было отдано Ирану, большинство опрошенных в Тунисе видят угрозой для себя США.

Среди зарубежных политиков наибольшее доверие в арабских странах вызывает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (около 51%).

На втором месте находится Владимир Путин (28%).

На третьем — Дональд Трамп (12%).

В 7 из 11 опрошенных стран турецкий лидер занял первое место по доверию, в 3 странах (Ливан, Ливия и Египет) его обошел российский президент, а в Ираке президентам Эрдогану и Путину доверяет одинаковое число опрошенных.

По сравнению с 2013 годом в шести странах выросло число тех, кто хочет эмигрировать,— в Иордании, Ираке, Марокко, Ливии, Тунисе, Египте. В Алжире и на Палестинских территориях доля потенциальных эмигрантов практически не изменилась, а в Судане, Ливане и Йемене сократилась. Вопреки расхожему мнению, уезжать из своих стран арабы хотят не только в Европу, хотя, как показал опрос, этот регион и является самым популярным местом для возможной иммиграции среди жителей Алжира, Ирака, Туниса, Ливии, Марокко и Палестинских территорий. На втором месте по популярности оказалась Северная Америка, на третьем — страны Персидского залива, на четвертом — другие страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Евгений Хвостик