«Югра» дошла до рекордных претензий

СКР возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина. Его обвиняют в растрате 283 млрд руб. С учетом предыдущего ущерба в 7,5 млрд это самые крупные претензии к банкиру в истории России. Агентство по страхованию вкладов, в свою очередь, подало гражданский иск к Хотину на сумму свыше 290 млрд. Откуда взялась такая цифра? И каковы теперь перспективы этого дела? Разбирался Григорий Колганов.

Дыру в капитале «Югры» в сентябре 2017-го оценивали в 86 млрд, через год цифра удвоилась, а минувшей весной дотянула до 173 млрд. Откуда же взялась растрата в 290 млрд? Бывший сотрудник АСВ, а ныне руководитель практики банкротства юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов поясняет, что, возможно, у следствия больше информации о темных делах в «Югре»: «Вряд ли растрата на 100% равна дыре в балансе. Наверняка следствие использует еще какие-то другие цифры, которые не публикуются нигде, ведь это может быть тайна следствия. То, что мы сейчас видим, это, по большому счету, версия следствия, поэтому я бы не стал относиться к этой сумме как к чему-то, что не будет дальше меняться в сторону увеличения или уменьшения. Последнее слово должно быть сказано судом».

О том, что в деле «Югры» растрата увеличится в десятки раз, еще летом писал “Ъ”. Газета связывала такой поворот с появлением новой подозреваемой — главы московского филиала банка Нины Черновой. Возможно, ее показания и вскрыли новые объемы ущерба. Но общественный омбудсмен по защите кредитных организаций Алексей Рябов, который выступал третьей стороной в суде, когда «Югра» оспаривала отзыв у нее лицензии, со скепсисом смотрит на новую сумму: «Полного доверия к тем оценкам, которые делает АСВ, у нас нет. Это во многом связано с той ситуацией, которая сложилась в деле про бизнес банка. Временная администрация вывезла из кассы кредитной организации несколько миллиардов рублей и передала в подконтрольные АСВ банки. Такие эпизоды порождают сомнения».

А вот руководитель инициативной группы вкладчиков «Югры» Николай Николаев охотно верит в обоснованность новых претензий. Возможно, такая сумма подтолкнет Алексея Хотина исполнить обязательства перед бывшими клиентами, предполагает Николаев: «Если господин Хотин создал организацию и выдал подконтрольным фирмам кредиты на эту сумму, а они после этого не платят, это то, с чем мы неизбежно должны жить. Он же куда-то эти деньги увел, поэтому где-то они есть.

Задача следствия — создать для него такие условия, чтобы он добровольно отдал все обратно».

Санация «Югры» проходила весьма оригинально: после отзыва лицензии посыпались депутатские запросы, а приказы временной администрации оспаривала Генпрокуратура. Алексей Хотин публично заявлял, что в крахе своего банка не виноват, это регулятор своим вмешательством создал дыру и довел кредитную организацию до банкротства. Условия домашнего ареста для бывшего банкира тоже довольно интересны: он обязан находиться дома лишь с 10 вечера до 6 утра. Отчего же вдруг в этом деле такое ужесточение?

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов напоминает, что не так давно произошли кадровые изменения в управлении «К» ФСБ, отвечавшем за банковский сектор. По подозрению в мошенничестве задержали верхушку этой структуры, а Хотин дал показания против одного из офицеров. Похоже, с тех пор бывший банкир лишился высокопоставленных покровителей, рассуждает Абзалов, и дело его станет образцово-показательным: «Начались активные действия в отношении управления “К”. Долгое время Хотин отбивался. Сейчас на фоне того, что одна из позиций ослабла, происходит форсированное давление именно по линии представителей “Югры”. Хотин сопротивлялся ЦБ, поэтому сейчас регулятор хочет принципиально жестко наказать его, чтобы показать пример всем остальным».

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Признать банкира виновным в растрате еще не значит взыскать с него эти деньги. Но в деле «Югры» есть своя специфика. Так, может быть, в нем будет фигурировать и рекордная сумма возмещения обманутым клиентам?

13 сентября Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста Алексею Хотину до 17 декабря. В рамках нового дела, по оценке Следственного комитета, предстоит допросить более 100 человек и провести несколько сложных экспертиз. Кроме того, как стало известно Forbes, структуры, принадлежащие Алексею Хотину, обвалили прибыль Альфа-банка в первом полугодии в 2,5 раза. Организация вынуждена была доначислить резервы по кредитам этих компаний — их общий долг перед банком составляет $660 млрд.