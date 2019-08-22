Кирилл Черкалин побил рекорд Дмитрия Захарченко

С полковника ФСБ хотят взыскать сумму в 360 раз больше, чем он заработал за годы службы. Генпрокуратура требует изъять у семьи Кирилла Черкалина имущество более чем на 6 млрд руб. При этом, по данным “Коммерсанта”, его официальный заработок за последние 10 лет составил 17,5 млн руб. По версии прокуратуры, бывший начальник второго отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ скрывал часть доходов, покупал квартиры и загородные дома и оформлял их на родственников. Сам Кирилл Черкалин с мая находится в СИЗО. Его обвиняют в получении взятки в $850 тыс. Как полковник ФСБ смог стать миллиардером? И при чем здесь банкиры? Разбирался Владислав Викторов.

Пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков , 14 нежилых помещений и два автомобиля — все это, как и несколько миллиардов наличности в разной валюте, Генпрокуратура требует обратить в доход государства. Вместе с Черкалиным по делу о взятках проходят еще двое бывших сотрудников центрального аппарата ФСБ. Суммарно у них изъяли порядка 12 млрд руб., что стало новым рекордом по количеству наличности, найденной у силовиков. Предыдущий принадлежал бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко — у него нашли 8,5 млрд. И нет оснований полагать, что деньги Кирилла Черкалина не уйдут в пользу государства, отмечает председатель коллегии адвокатов «Сазонов и партнеры» Всеволод Сазонов: «Обычно суды ориентируются на очень простой момент — на какие деньги приобретено. Если не доказано происхождение, и у вас только заработная плата, значит, эти деньги получены незаконным путем. В данном случае доказывание должно происходить со стороны того лица, у которого это имущество изымается. Если оно этого не сделает, то суды выносят решение в пользу прокуратуры».

Аналогия с делом Захарченко напрашивается и в части обвинений, предъявленных Кириллу Черкалину. Оба они получали откаты от организаций, за что гарантировали им безопасность. Например, бывший полковник МВД Захарченко получил от владельца ресторана La Maree $800 тыс. и скидку, благодаря которой сэкономил 3 млн руб. Как руководитель службы экономической безопасности ФСБ, Кирилл Черкалин близко общался с банкирами. Так, в мае, по данным СМИ, бывший владелец «Югры» Алексей Хотин, дал против него показания. Он рассказал, что в течение трех лет платил ему за покровительство. Аналогичные отношения у Черкалина якобы были с руководством банка «Траст», только длились они пять лет. Благодаря этим и другим схемам Черкалин и мог накопить свои миллиарды, отмечает замгендиректора «Transparency International — Россия» Илья Шуманов: «По аналогии с полковником Захарченко у него источники незаконного накопления касались фиктивного трудоустройства родственников, переоформления объектов недвижимости на любовниц, родственников.

По сути, это теневые потоки, которые формируются за счет монетизации тех полномочий, которые есть у должностного лица. В случае с Черкалиным аналогичные версии — это предупреждение банков о готовящихся проверках либо общее покровительство».

Не исключено, что деньги, найденные у Кирилла Черкалина, могли принадлежать и не только ему. Так, например, про деньги полковника Захарченко, “Коммерсант” писал, что он мог просто хранить общак в одной из своих квартир. Учитывая высокий статус Черкалина в ФСБ и его связи с банкирами, вполне возможно, что он также мог выступать в роли «кассира», полагает директор центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин: «У каждой серьезной российской элитной группы существуют серые финансовые потоки, на страже которых стоят представители силовой корпорации. Они же и оперируют этими финансовыми потоками, потому что есть риск экспроприации. Понятное дело, что изымать серую наличность у действующего силовика гораздо сложнее. То есть господин Черкалин — “кассир” одной из элитных групп, которую сейчас поджимают по всем направлениям».

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Еще одна фигура, связанная с Кириллом Черкалиным,— это бывший первый замглавы Агентства страхования вкладов Валерий Мирошников. Свою должность он оставил в июле. Официально — по состоянию здоровья, после чего покинул Россию. Но источники “Ъ” утверждают, что его отъезд связан именно с расследованием дела Черкалина. Незадолго до этого его вызвали на допрос в качестве свидетеля, на который он так и не явился.

По данным РБК, следователи изучили переписку Кирилла Черкалина и Валерия Мирошникова, после чего решили проверить бывшего замглавы АСВ на причастность к организации преференций для бывшего главы «Югры» Алексея Хотина при банкротстве банка.