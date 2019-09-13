CМИ: средства для блокировки Telegram протестируют на пользователях в Тюмени

Операторы связи России проверят оборудование для блокировки мессенджера Telegram и других запрещенных интернет-ресурсов на пользователях в Тюмени, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, тестирование должно завершиться до конца сентября.

«Роскомнадзор раздал оборудование, с помощью специалистов ведомства мы его устанавливаем сейчас. Все (операторы, участвующие в тестировании) его ставят в Тюмени»,— сказал один из источников. Речь идет о программно-аппаратном комплексе компании «РДП.ру», которая частично принадлежит «Ростелекому» (15%).

В августе 2018 года проходило тестирование системы блокировки российских компаний «РДП.ру», АДМ «Системы», НТЦ «Протей», DDoS-Guard, Napa Labs, Vas Experts и концерна «Автоматика» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Оборудование РДП.ру было признано самым эффективным в ходе лабораторного эксперимента.

Напомним, в апреле Таганский суд ограничил доступ к Telegram после отказа мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса, которые использует Telegram в России. Но пользователи обходят блокировки ведомства.

Как Telegram решил начать сотрудничать со спецслужбами, читайте в публикации “Ъ” «Telegram оставит номер не всем».