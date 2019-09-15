Жилье подорожало по сезону

Высокий потребительский спрос на фоне начала делового сезона и учебного года привел к резкому росту цен на съемное жилье. В городах-миллионниках аренда подорожала на 4–5%. Несмотря на сезонность динамики, снижения ставок в ближайшее время аналитики не ждут: высокий спрос будут обеспечивать люди, откладывающие покупку жилья из-за его подорожания.

Сентябрь на российском рынке съемного жилья начался с резкого роста цен. Согласно данным ЦИАН, в 15 городах-миллионниках аренда однокомнатных квартир подорожала на 5,2% относительно августа, а двухкомнатных — на 4%.

Самым резким рост цен на жилье, по расчетам аналитиков, оказался в Воронеже: за месяц однокомнатные квартиры подорожали на 14%, до 15,8 тыс. руб. в месяц, двухкомнатные — на 15%, до 27,9 тыс. руб.

На втором месте Краснодар, где цены выросли на 12%, до 20,4 тыс. руб. в месяц, и 8%, до 28,2 тыс. руб., соответственно.

Третьим по динамике стоимости оказался Санкт-Петербург: аренда однокомнатных и двухкомнатных квартир в городе за месяц выросла на 10%, до 30,3 тыс. руб. и 46,8 тыс. руб. в месяц соответственно.

Похожие расчеты приводят в «Авито Недвижимость». Согласно данным компании, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в России сейчас составляет 15,84 тыс. руб. в месяц, двухкомнатной — 24,7 тыс. руб. За год эти показатели увеличились на 1,3% и 6,3%, соответственно.

Самые дорогие квартиры, по подсчетам аналитиков, сейчас сдаются в Москве: однокомнатное жилье стоит снять в среднем 36,9 тыс. руб. в месяц, двухкомнатное — 54,4 тыс. руб.

За месяц цены выросли на 4,5%, а за год на 7,1% и 17% соответственно.

Глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов называет сентябрьскую динамику цен стандартным сезонным ростом, который связан с началом делового сезона и учебного года. «В лидерах роста — центры субрегионов с большим числом вузов»,— объясняет он.

Вторым фактором господин Попов называет высокий сезонный спрос: на рубеже августа и сентября заключается множество сделок аренды, и первыми с рынка уходят наиболее ликвидные варианты.

Еще одним фактором роста стоимости аренды в «Авито Недвижимость» называют постепенное увеличение цен на покупку жилой недвижимости. В ожидании лучшего предложения некоторые покупатели предпочитают отложить совершение сделки, продолжая снимать жилье и, следовательно, увеличивая спрос на аренду.

Владелец агентства недвижимости 360 FLAT Евгений Клочков считает, что рост стоимости долгосрочной аренды в Крыму сейчас превышает среднероссийский. По его словам, съемное жилье дорожает за счет высокого спроса, который достигается из-за миграции из регионов России. «В основном это молодежь, люди предпенсионного или пенсионного возраста, госслужащие и военные»,— перечисляет он. Месячная аренда однокомнатной квартиры в Симферополе и Севастополе, по оценкам господина Клочкова, сейчас обходится в 25–30 тыс. руб. в месяц.

Александра Мерцалова