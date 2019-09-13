Проект строительства метро в Кудрово исключен из повестки совещания с правительством РФ

Ход реализации проекта по строительству станции метрополитена «Кудрово» на территории Ленинградской области больше не включен в повестку совещания с участием вице-премьера РФ Максима Акимова в понедельник, 16 сентября.

«Нет, этого вопроса нет»,— сообщила “Ъ-СПб” пресс-секретарь вице-губернатора Петербурга Эдуарда Батанова, отвечая на соответствующий вопрос.

В администрации Ленинградской области “Ъ-СПб” подтвердили эту информацию. «Вопрос по строительству станции метрополитена в Кудрово был исключен по просьбе Смольного. Вместе с тем, представители Ленинградской области намерены поднять этот вопрос»,— уточнили “Ъ-СПб” в правительстве Ленобласти.

Как сообщал “Ъ-СПб”, Минтранс РФ не предусматривает выделение федеральных средств на строительство станции метро в Кудрово, которая, по обещаниям городской и областной администраций, должна быть введена в 2025 году.

Собеседники “Ъ-СПб” в правительстве Ленобласти не исключали, что с отказом в федеральном финансировании сроки ввода станции «Кудрово» могут снова сдвинуться. 16 сентября в Петербурге пройдет совещание по вопросу развития транспортной системы двух регионов под председательством Максима Акимова. Ранее его повестка включала вопрос строительства метро в Кудрово.

Яна Войцеховская, Ольга Кантемирова