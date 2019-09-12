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Расчет региональных властей на возможность федерального финансирования строительства метро до Кудрово не оправдался. 57 млрд рублей придется искать в других местах

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Кудрово сошло с федеральных рельсов

Деньги на строительство метро в Ленобласти придется искать в регионах

Газета "Коммерсантъ С-Петербург" от , стр. 2

Как стало известно “Ъ”, Минтранс РФ не предусматривает выделение федеральных средств на строительство станции метрополитена в Кудрово, которая, по обещаниям городской и областной администраций, должна быть введена в 2025 году. Собеседники “Ъ” в правительстве Ленобласти не исключают, что теперь сроки ввода снова могут сдвинуться. В Смольном альтернативные источники финансирования проекта не комментируют.


Федеральные бюджетные средства на продление линии петербургского метрополитена на территорию Ленинградской области до города Кудрово не предусмотрены, сообщили “Ъ” в Министерстве транспорта. Источник “Ъ” в Смольном подтвердил получение отказа от ведомства. Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов на звонок “Ъ” не ответил. Представитель вице-премьера Максима Акимова оперативно не смог прокомментировать информацию.

«Мы руководствуемся целями, прописанными в указе (президента РФ Владимира Путина. — “Ъ”) № 204 (о национальных целях и стратегических задачах развития до 2024 года. — “Ъ”), нацпроекте БКАД (безопасные и качественные автомобильные дороги. — “Ъ”) и комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года»,— пояснили в министерстве.

Чиновники города и области обещают построить в Кудрово станцию метро уже несколько лет. Первоначально планировалось, что метро в Кудрово появится уже в 2018 году, но по финансовым и организационным причинам строительство объекта откладывалось. В мае врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщал, что станция метро Кудрово будет введена в 2025 году, подчеркивая, что источниками финансирования строительства предположительно станут бюджеты Петербурга и Ленобласти, а также федеральные средства. Власти Петербурга уже провели переговоры с Минтрансом по этому поводу, утверждал он. «Мы поговорили уже с министром транспорта (Евгением Дитрихом. — “Ъ”) на эту тему, потому что нужно и софинансирование федерального центра, потому что это получается межрегиональный проект. Мы свою часть вложим, Ленинградская область — свою, ну и просим, чтобы федеральный центр что-то добавил»,— заявлял господин Беглов.

В октябре прошлого года на фоне смены правительства Петербурга активизировались попытки региона включить ряд инфраструктурных проектов в федеральные программы финансирования (см. “Ъ” от 11.10.2018). Общая смета проектов, заявленных Петербургом, составляет около 438 млрд рублей. Аналитики тогда отмечали, что в случае, если федеральный центр поддержит амбициозные планы Смольного, это прибавит политических очков врио губернатора Александру Беглову перед губернаторскими выборами.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга сообщили, что после проведения предпроектных проработок стоимость строительства метро до Кудрово с электродепо «Правобережное» оценивается в 57 млрд рублей, длина участка линии — 2,49 км, запланировано два вестибюля (один наземный и еще один встроенный в ТПУ), площадь электродепо — 32,8 га, срок реализации — пять лет. Два источника “Ъ”, близких к Смольному, говорят, что у федеральной власти запрашивали 51 млрд рублей на проект в Кудрово. Источник “Ъ” в федеральном правительстве добавляет, что в заявку, кроме самой станции, включили электродепо и ТПУ.

Как сообщил “Ъ” заместитель правительства Ленобласти Михаил Москвин, официального письма от Минтранса об отказе в софинансировании чиновники не получали. Если регионы останутся без федеральной поддержки, сроки сдачи метро в Кудрово в очередной раз значительно сдвинутся, так как и город, и тем более область не смогут найти в своих бюджетах 57 млрд рублей в течение ближайших шести лет, уверен начальник управления по транспорту Ленинградской области Павел Постовалов.

Господин Постовалов добавил, что Петербург и Ленобласть готовят необходимую документацию для реализации проекта на своих территориях. ППТ для строительства станции будет готов в 2020 году. «Станция метро "Кудрово" нужна двум регионам: область и Петербург нуждаются в ТПУ с вместительной территорией, так как мест для автобусов у существующих станций уже не осталось. Петербургу для нормальной работы и развития метро необходимо электродепо. Мы выделили на эти цели 40 га земли, тогда как в городе подходящих участков не осталось»,— сказал Павел Постовалов. Кроме того, благодаря ТПУ «Кудрово», частью которого является станция метро, разгрузится улично-дорожная сеть Петербурга: автобусы и автомобили будут приняты автовокзалом и перехватывающими парковками, добавил он.

Жилищное строительство в Кудрово началось в 2006 году, и спустя два года в новостройки уже заехали первые жители. Численность населения росла стремительно, и уже сейчас, по неофициальным данным, она превышает 50 тыс. человек. В течение пяти лет число местных жителей, по подсчетам областных чиновников, может возрасти еще вдвое. По оценке Becar Asset Management, средняя цена квартир в строящихся домах в Кудрово составляет 86 тыс. рублей за кв. м, в сданных — 95 тыс. рублей за кв. м, в Петербурге — 90 и 110 тыс. рублей соответственно.

Росту популярности локации способствуют планы по строительству до 2022 года развязки КАД со съездом, а также перспектива появления одноименной станции метро, говорят в Colliers International.

Согласно разработанным правительством требованиям, для получения софинансирования необходимо наличие инвестиционных проектов, разработанной проектной документации и заключения государственной экспертизы по объектам инфраструктуры, говорит аналитик ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. «Одного громкого заявления мало, хотя оно и прибавляет вес политику в глазах общественности, но репутационные последствия от того, что заявленный проект не был реализован, гораздо опаснее»,— считает Герман Шеховцев из Althaus Group.

Яна Войцеховская, Ольга Кантемирова


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