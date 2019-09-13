Банки нацелились на детские карманные деньги

Российские банки стали активнее предлагать детям и подросткам пользоваться услугами безналичных платежей. В прошлом году сразу несколько крупных игроков рынка выпустили карты и приложения для юных клиентов. При этом, по данным опроса Tiburon Research, сейчас 80% московских школьников получают карманные деньги наличными. Чаще всего сумма варьируется от 1 до 5 тыс. руб. в месяц.

При помощи «детских» продуктов банки пытаются продвигать свои услуги среди всех членов семьи, говорит вице-президент FBK Grant Thornton Алексей Терехов: «Прежде всего, кредитные организации рассчитывают на лояльность родителей и семей в целом, то есть это не только способ привлечь детей, которые оплачивают школьные завтраки и игрушки. Конечно, обороты в 5 тыс. руб. — это небольшая цифра, но я думаю, что все-таки банки ориентированы на сопутствующие услуги. Семьи через некоторое время привыкают к приобретению каких-то финансовых продуктов — расчет именно на это. Стабильность, которая достигнута кредитными организациями, показывает, что такие замкнутые экосистемы банковских продуктов могут передаваться из рук в руки. Само по себе создание этой структуры ни в коем случае не будет ограничено».

По закону, до 14 лет дети могут пользоваться только картами, привязанными к счетам родителей. После этого у ребенка может быть собственная кредитка, но только с согласия отца или матери. Хотя для школьников это часто слишком сложный инструмент, считает профессор Российский экономической школы, директор программы «Мастер финансов» Алексей Горяев: «Я вижу только один плюс — по итогам какого-то периода видна структура трат, но это, конечно, скорее относится к взрослому человеку, который действительно постоянно использует карту, тогда можно увидеть, сколько денег уходит на еду, а сколько на развлечения.

Что касается детских карт, сами по себе они вряд ли способствуют финансовой грамотности.

Более того, я бы рекомендовал скорее показывать детям наличные деньги, так как это нагляднее. Малышей элементарно можно водить в магазин, выбирать с ними товары, расплачиваться, ведь в кошельке обычно лежит ограниченное количество денег, поэтому мы выбираем только то, что нам действительно необходимо. Карты в этом смысле могут быть даже в чем-то опасны — создавать иллюзию того, что всегда легко одним движением руки найдется любая сумма. Следующий шаг, который можно рекомендовать — это, конечно, не тратить деньги, а зарабатывать их. Если это совместить, то, мне кажется, дети лучше поймут цену деньгам, потому что иначе это абстрактные цифры, а если мы говорим о карте, то это вдвойне абстрактно».

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Банки не раскрывают число выпущенных детских карт, отмечая только, что спрос на них растет.

Илья Сизов