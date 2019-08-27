Яркие, карманные, твои

«Пластик» давно уже стал актуальной альтернативой карманным деньгам, которые раньше выдавали родители. О том, чтобы детская карта стала не просто способом контролировать траты любимого чада, но и грамотным инструментом, с помощью которого тот начнет постигать азы финансовой грамотности, позаботился Газпромбанк Private Banking.

В рамках проекта «Наследники» Газпромбанк Private Banking выпустил детские карты категории Platinum с ярким дизайном. Уникальность продукта в том, что держатель получает карты сразу двух ведущих платежных систем — Visa и Mastercard, каждая из которых предоставляет ряд бонусов и преимуществ. «Две карты — Visa и Mastercard — это, с одной стороны, защита от риска в случае возникновения технических сбоев в работе одной из платежных систем,— объясняет начальник управления маркетинга частно-банковского бизнеса Газпромбанк Private Banking Татьяна Якубович.— С другой стороны, у каждой карты есть свой набор бонусов: в одних торговых точках можно получить скидку по карте Visa, а в других — бонус от Mastercard. Это приучает ребенка обдуманно делать покупки, получая выгоду в каждом конкретном случае». Например, Mastercard предоставляет 25-процентную скидку в интернет-магазине «Литрес», 10% на билеты киносети «Синема парк» и «Формула кино» и др., а привилегии Visa для наследников — 20% на индивидуальные посещения детского города мастеров «Мастерславль», 10% в музее занимательных наук «Экспериментаниум», 10% в сети кинотеатров «Каро», второй билет в подарок при посещении Третьяковской галереи и др.

Карту можно оформить ребенку уже с 6 лет. Для этого родителю необходимо быть клиентом Газпромбанк Private Banking. Для детей действует тариф «Наследники Junior», а для подростков старше 14 лет — тариф «Наследники Teens». «Private banking — это история про семью, поэтому мы предлагаем финансовые решения для всех членов семьи наших клиентов,— рассказывает Татьяна Якубович.— При этом как заботливые родители думают о будущем своих детей, так банк думает о своей будущей клиентской аудитории. Мы хотим, чтобы дети наших клиентов осознанно выбрали Газпромбанк Private Banking — не потому, что это банк их родителей, а потому, что они сами попробовали сервисы и услуги. То есть мы с детства растим лояльных клиентов».

Карты «Космос» Фото: Газпромбанк

Карты «Наследники» выпускаются в трех дизайнах. У каждого своя уникальная идея. Карты «Космос» адресованы детям, которым нравятся фантазийные миры. Идея карт «Ценности» в том, что история может быть нескучной, если она сочетает ценности прошлого и будущего поколений. И наконец, карты «Геральдика» — это история про фамильные традиции. Они светятся в темноте, поэтому их держатель точно не останется в тени.

Карта грамотности

Детские карты сегодня есть у многих банков, но в большинстве случаев это дополнительная карта к счету родителя, которая позволяет контролировать расходы ребенка. Газпромбанк Private Banking задумал свой продукт немного иначе. «Нам важно, чтобы ребенок не просто тратил карманные деньги, а учился управлять своими расходами, поэтому акцент нашего продукта на финансовой грамотности,— рассказывает Татьяна Якубович.— Газпромбанк Private Banking активно занимается образованием детской аудитории, уже более двух лет мы развиваем школу финансовой грамотности, встречаемся с представителями крупнейших российских и зарубежных компаний, и у нас много идей, как дальше расширять образовательные программы. Например, мы планируем реализовать стажировку в стенах Газпромбанк Private Banking для студентов финансовых вузов. У нас много партнеров в сфере образования в России и за рубежом».

Детские карты дают их владельцам приоритетное право на участие в бесплатных программах обучения Газпромбанк Private Banking. С 11 до 13 лет можно учиться в «Школе финансовой грамотности». Программа «Шаги успеха» дает представление об управлении личными финансами в простой и доступной форме. С 14 до 17 лет дети приглашаются в «Школу лидерства». В рамках этой программы участники учатся понимать свои сильные стороны, выступать перед большой аудиторией, отстаивать свою позицию в дискуссии. Вторая программа для этого же возраста — «Профессии и технологии будущего». Здесь рассказывают о сложных технологиях, таких как искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, «умный» город и др. Еще одна программа Газпромбанк Private Banking для детской аудитории — «Школа юного инвестора» (16–17 лет). Здесь можно применить теоретические финансовые знания на практике: сформировать портфель ценных бумаг под руководством опытных управляющих на «учебном» счете.

Особые преимущества

Уникальность детских карт Газпромбанк Private Banking состоит в том, что их держатель получает ряд «взрослых» бонусов. «Например, сейчас крайне популярны карты с кэшбэком, поэтому мы разработали такую программу и для наших юных клиентов, установив высокий уровень кэшбэка — 15%,— поясняет Татьяна Якубович.— Категории, по которым начисляется кэшбэк, также связаны с нашей образовательной идеей. Повышенный кэшбэк начисляется на покупки билетов в театры, кино, музеи, а также на покупки в книжных и сувенирных магазинах, iTunes. Максимальная сумма кэшбэка в месяц составляет 3 тыс. руб. Есть и еще один интересный бонус детской карты Газпромбанк Private Banking — страховая программа от компании «Согаз», покрывающая любительские и профессиональные занятия спортом.

Каждый родитель беспокоится о безопасности денежных операций ребенка, поэтому детские карты обеспечены максимальной защитой. У родителей есть возможность ограничить суммы покупок и снятие наличных (в день или месяц). Карты подключены к системе безопасных интернет-платежей (технология 3D-secure) и к автоматизированной системе мониторинга транзакций. СМС-информирование подключается к номеру родителя и ребенка. «Мы уделяем много внимания безопасности платежей и рассказываем детям об основных правилах: нельзя никому сообщать ПИН-код карты, банк никогда не звонит и не узнает у клиента данные его карты и т. д. Мы сделали специальную памятку для детей с этими правилами, чтобы они с самого начала понимали, что управление деньгами — это ответственность»,— говорит Татьяна Якубович.

Ольга Иванова