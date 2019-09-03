Школьникам раздают карты

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начал выпускать дебетовые карты для школьников. Их можно использовать для оплаты обедов, как пропуск в школу и читательский билет в библиотеку. К проекту собираются присоединиться 39 школ Свердловской области. В родительском комитете сообщают, что детские карты используются точечно, а не массово из-за отсутствия традиции воспитания финансовой грамотности. Эксперты полагают, что открытие банковских продуктов для детей — пиар-ход банка для расширения аудитории.



Об открытии специальных дебетовых карт для учеников Свердловской области сообщили в пресс-службе УБРиР. «С помощью карт дети могут оплачивать обеды в школьных столовых, а также использовать их в качестве пропуска в учебное заведение, читательского билета в библиотеку. Выпуск и обслуживание карт будут бесплатными»,— рассказали в банке. Устанавливать лимиты трат учеников смогут родители, к счетам которых будет привязана карта. Сегодня такими картами пользуются ученики девяти школ в Ревде, в ближайшее время проект планируется запустить в двух школах Новоуральска и четырех учебных заведениях Камышлова. Заявки на использование карт до конца года подали 23 школы в Нижнем Тагиле, одно заведение в Асбесте.

Другие участники уральского рынка выпускают детские карты с ограниченным функционалом. Например, в банке «Нейва» для детей и подростков от шести до 18 лет предусмотрена детская карта с ограниченным лимитом. «Такая карта является исключительно платежным средством — в качестве пропуска или читательского билета ее использовать нельзя»,— сообщила начальник управления розничного бизнеса «Нейвы» Екатерина Браташ. Обслуживание карты бесплатное, если ежемесячная сумма покупок составляет 5 тыс. руб., если сумма меньше, то стоимость составляет 39 руб. в месяц. Сегодня в регионах присутствия банка насчитывается порядка 660 действующих детских карт, сообщила госпожа Браташ.

В Уральском банке Сбербанка аналогичную карту родители могут оформить на семилетнего ребенка, привязав ее к своему счету. Стоимость годового обслуживания зависит от карты родителя, с помощью продукта ребенок может расплачиваться за покупки в магазине и интернете. В Райффайзенбанке аналогичную карту родители могут оформить за 500 руб. на ребенка от шести до 14 лет. Обслуживание карты составляет 490 руб. в год, ребенок может получить кэшбек 5% от всех трат по карте.

Ранее участники рынка сообщали об участившихся случаях выдачи кредитных карт неработающим заемщикам в возрасте 18 лет. Сумма составляет 100–200 тыс. руб. Как сообщал “Ъ”, банки находят потенциальных заемщиков среди своих клиентов, у которых уже были детские и подростковые дебетовые карты. Кредитные карты без подтверждения дохода 18-летние граждане получали в Тинькофф-банке и Qiwi-банке.

Представители Свердловского родительского комитета полагают, что банковские продукты для детей не будут пользоваться популярностью на протяжении ближайших 10 лет. «Детские карты используются точечно, но не массово. Это связано с тем, что у нас нет традиции воспитания финансовой грамотности у ребенка. Кроме того, сами родители не готовы к тому, чтобы их дети использовали банковские продукты. Гораздо привычнее сдавать деньги на обеды классному руководителю, а также давать наличные средства на личные расходы»,— пояснила глава комитета Людмила Золотницкая.

«Оформлять банковские карты на ребенка до 14 лет не совсем оправданно. До этого возраста немногие дети могут распоряжаться деньгами грамотно, в таком возрасте нужен серьезный родительский контроль — установленный лимит трат, оповещения о том, на что ребенок направляет средства»,— полагает директор Института финансов и права УрГЭУ Максим Марамыгин. Он отмечает, что перед использованием карты ребенка необходимо обучить основам финансовой грамотности. Господин Марамыгин полагает, что оформление детских карт — это пиар-ход, направленный на расширение аудитории банка.

По данным министерства образования Свердловской области, в этом году в школах региона обучаются 500 тыс. учеников.

Дарья Соколова