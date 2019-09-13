Кремль знает об обысках по делу ФБК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию об обысках в региональных штабах политика Алексея Навального по делу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). По его словам, в Кремле знают о следственных действиях.

«Нам известно, что действительно против этой организации проводятся следственные мероприятия, это известная информация»,— сказал господин Песков.

Накануне Алексей Навальный высказал мнение, что обыски такого масштаба мог санкционировать только лично президент. Он связал это с его недовольством результатами выборов 8 сентября и деятельностью ФБК.

Господин Песков сказал журналистам, что в Кремле не слышали заявлений Алексея Навального, так как вчера «была иная повестка». «Я не могу комментировать, потому что я не знаю. Могу лишь только сказать, что вчера Путин не был абсолютно расстроенным — ни в Ботлихе, ни в Сочи, общаясь с премьер-министром Израиля»,— сказал пресс-секретарь.

Напомним, вчера в 40 городах России прошли обыски в штабах господина Навального и в квартирах их руководителей и волонтеров. Следственные мероприятия связаны с уголовным делом об отмывании денежных средств. По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2018 года ФБК получил от третьих лиц «крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте». СКР считает, что эти средства в размере 1 млрд руб. были приобретены преступным путем.

О подробностях уголовного дела читайте в материале “Ъ” «Фонд борьбы с коррупцией попал под санкции».