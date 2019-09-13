Владелец почтового сервиса Mailbox.org не получал запрос Роскомнадзора

Компания Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) не получала официальных запросов от Роскомнадзора относительно работы сервиса, заявил «РИА Новости» исполнительный директор и основатель Mailbox.org Пер Хайнлайн. Ранее сегодня ведомство сообщило, что потребовало от компании предоставить данные сервиса для включения его в реестр организаторов распространения информации еще во втором квартале 2019 года, но ответ так и не был получен.

«Нам ничего не известно о соответствующих запросах Роскомнадзора, мы удивлены происходящим, узнали об этом из СМИ, не знаем точно, о чем идет речь»,— заявил господин Хайнлайн. Он отметил, что сервис также не получал «официальных обращений с российской стороны либо с немецкой стороны в рамках запроса о правовой помощи».

Напомним, Роскомнадзор потребовал от компаний Heinlein Support GmbH и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации. Ведомство утверждало, что запрос был направлен по просьбе ФСБ во втором квартале 2019 года. Предполагается, что с почтовых сервисов этих компаний могли отправлять ложные сообщения о минировании.

В Heinlein Support GmbH заявляют, что сервис Mailbox.ru готов к взаимодействию с Роскомнадзором, ответит на официальные запросы, но действия «должны быть допустимы с точки зрения немецкого и европейского права», говорится в пресс-релизе компании. В компании также заверили, что не будут незаконно раскрывать данные своих пользователей местным или иностранным властям.

«Если учетные записи были использованы для преступной деятельности, Mailbox.org, разумеется, сотрудничал и блокировал бы их после очень тщательной и индивидуальной проверки. Если пользователь Mailbox.org рассылает электронные письма с угрозой взрыва, это недопустимо и должно осуждаться. Конечно, Mailbox.org категорически дистанцируется от таких действий»,— говорится в сообщении компании (цитата «Интерфакса»).

Представитель ведомства Вадим Ампелонский заявлял, что у компаний есть 15 дней на предоставление данных. По его словам, Роскомнадзор готовит обращения в суд в отношении обеих организаций. Согласно ч. 2 ст. 15.4 закона «Об информации, информационных технологиях…», неисполнение обязанностей организатором распространения информации ведет к ограничению доступа к его сервисам операторами связи.

Напомним, осенью 2017 года Telegram оштрафовали на 800 тыс. руб., а затем заблокировали на территории России из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. ФСБ уверяет, что Telegram пользовались террористы (в частности, те, кто организовал взрыв в метро Санкт-Петербурга в 2017 году). Мессенджер судится с Роскомнадзором из-за блокировки и безуспешно пытается доказать, что требование ФСБ незаконно. В марте 2018-го Верховный суд России признал законным приказ, обязывающий организаторов предоставлять спецслужбе ключи для расшифровки сообщений.

О том, чему блокировка Telegram научила чиновников и пользователей, читайте в публикации “Ъ” «На границах возможного».