ФСБ хочет заблокировать два почтовых сервиса по примеру Telegram

Роскомнадзор потребовал от компаний Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации. Запрос был направлен по просьбе ФСБ во втором квартале 2019 года, но ответ на него до сих пор не получен, сообщает РБК. С почтовых сервисов этих компаний могли отправлять ложные сообщения о минировании.

Согласно российскому законодательству, после получения запроса от Роскомнадзора у компаний есть 15 дней на предоставление данных. Представитель ведомства Вадим Ампелонский заявил РБК, что Роскомнадзор готовит обращения в суд в отношении обеих компаний. Согласно ч. 2 ст. 15.4 закона «Об информации, информационных технологиях…», неисполнение обязанностей организатором распространения информации ведет к ограничению доступа к его сервисам операторами связи.

Как считают опрошенные РБК эксперты, ФСБ могла заинтересоваться Scryptmail и Mailbox.org из-за поступавших в этом году ложных сообщений о минировании. Региональные СМИ сообщали, что информация о заложенных взрывных устройствах поступала в том числе с почтовых адресов, зарегистрированных на scryptmail.com и mailbox.org. В компаниях пока никак не прокомментировали запрос Роскомнадзора.

Напомним, осенью 2017 года Telegram оштрафовали на 800 тыс. руб., а затем заблокировали на территории России из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. ФСБ уверяет, что Telegram пользовались террористы (в частности, те, кто организовал взрыв в метро Санкт-Петербурга в 2017 году). Мессенджер судится с Роскомнадзором из-за блокировки и безуспешно пытается доказать, что требование ФСБ незаконно. В марте 2018-го Верховный суд России признал законным приказ, обязывающий организаторов предоставлять спецслужбе ключи для расшифровки сообщений.

О том, чему блокировка Telegram научила чиновников и пользователей, читайте в публикации “Ъ” «На границах возможного».