Материнский капитал проиндексируют впервые за пять лет

Материнский капитал в 2020 году будет проиндексирован на 3,8% до 466 тыс. руб., заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. «Размер материнского капитала в 2020 году увеличится также на 3,8% и составит 466 тыс. 617 руб.»,— сказала госпожа Голикова (цитата по «Интерфаксу»).

Это будет первая индексация материнского капитала с 2015 года. Тогда размер выплаты был увеличен на 5,5%, при этом инфляция в 2014 году равнялась 11,36%. В сентябре госпожа Голикова заявляла, что материнский капитал увеличится до 470 тыс. руб. На данный момент материнский капитал равняется 453 тыс. руб.

По словам вице-премьера, новая индексация коснется выдаваемых сертификатов и остатка средств по частично израсходованным сертификатам. В бюджете ПФР на общее финансирование маткапитала предусмотрено 325 млрд руб.

Вице-премьера добавила, что зарплаты бюджетников, которые не попали под действие майских указов президента России Владимира Путина, также будут увеличены. «Их заработные платы будут проиндексированы на 3,8%»,— добавила госпожа Голикова. Решение правительства коснется работников социальной сферы и науки, гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, ветеринарных лабораториях, центра гигиены Роспотребнадзора, спасательных центрах МЧС России и некоторых других организаций.

Кроме того, в 2020 году будут индексированы на 6,6% страховые пенсии и на 7% — социальные. Госпожа Голикова уточнила, что средний размер пенсии в 2020 году составит около 15 тыс. руб.

Напомним, с 1 февраля нынешнего года правительство проиндексировало социальные выплаты федеральным льготным категориям граждан — детские пособия, выплаты инвалидам и ветеранам. Выплаты увеличились на уровень фактической инфляции за 2018 год — 4,3%.

С 1 августа начался перерасчет страховых пенсий россиян, которые работали в 2018 году. В результате прибавку получат около 14 млн человек. Индексация будет зависеть от размера зарплаты — чем она выше, тем больше прибавка к пенсии.

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