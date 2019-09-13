«Памятники не могут защищаться»

Члены районного совета Прага-6 приняли решение перенести последний среди пражских памятников советским командирам и политическим деятелям — освобождавшему город в 1945 году маршалу Коневу. На его месте, возможно, появится новый памятник освобождению Праги. Несогласие с этим решением уже выразили посольство РФ в Чехии и президент страны Милош Земан.

В Чехии продолжается скандал вокруг памятника советскому маршалу Ивану Коневу. В четверг после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.

«Неожиданностью решение не стало с учетом того, что именно районные власти инициировали кампанию вокруг мемориала, оскорбляющую память воинов Красной армии, чехов и словаков, сражавшихся за освобождение Чехословакии и ее столицы от нацизма»,— отреагировало на новости посольство РФ, заверив, что пока сохраняет надежду на то, что памятник останется на прежнем месте. «Это позор для нас,— заявил, в свою очередь, чешский президент Милош Земан.— Конев — символ воинов, погибших при освобождении Праги. Их было примерно 13 тыс. Он и символ красноармейцев, павших при освобождении Чехословакии, а их было около 150 тыс.».

Между тем перенос памятника — или слухи о его переносе — в Праге и Москве обсуждают не первый год. Из года в год в СМИ появляются и сообщения о случаях вандализма в отношении памятников или захоронений советских военнослужащих, а российский МИД выступает с соответствующими заявлениями. Тем не менее еще в 2008 году чешская сторона официально называла опасения российского посольства по поводу возможного переноса памятника маршалу беспочвенными.

Между Россией и Чехией существует Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве от 26 августа 1993 года, охраняющий воинские памятники. Однако, как и в соседней Польше, местные власти отмечают, что его действие распространяется, строго говоря, только на памятники на захоронениях, а не на улицах городов.

На пражской площади Интербригады памятник маршалу Ивану Коневу был установлен в 1980 году — в 35-летнюю годовщину освобождения Праги войсками 1-го Украинского фронта Красной армии под его командованием. В последние годы его не раз обливали краской, например в 2014 и 2017 годах. Тогда же глава (староста) района Прага-6 Олдржих Коларж предложил перенести памятник на территорию посольства РФ или снабдить разъяснительными табличками — об участии маршала в подавлении протестов в Венгрии в 1956 году и якобы в разведподготовке ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году.

Соответствующие разъяснительные таблички на русском, чешском и английском языках действительно появились на монументе в августе прошлого года. «Маршал Иван Степанович Конев командовал 1-м Украинским фронтом, соединения которого принимали участие в завершающей битве за Берлин, освободили Северную, Центральную и Восточную Чехию и 9 мая 1945 года первыми вступили в Прагу. Осенью 1956 года под его руководством советские войска подавили Венгерское восстание, в 1961 году в качестве главнокомандующего Группой советских войск в Берлине Конев участвовал в решении Второго берлинского кризиса путем строительства Берлинской стены. В 1968 году он лично поддержал проведение информационной разведки перед вторжением войск Варшавского договора в Чехословакию»,— гласит текст на русском языке. В посольстве РФ размещение таблички тогда назвали «некорректным и политически мотивированным», а текст — «не соответствующим исторической правде».

В Праге это не единственный спорный мемориал. Весной 2017 года со здания Староместской ратуши на время ремонта была снята установленная в 1946 году мемориальная доска в память об освобождении города и обратно так и не установлена.

Нынешний же скандал вокруг памятника начался после того, как в ночь на 22 августа, в годовщину ввода советских войск в Чехословакию, монумент был вновь облит краской.

Власти района Прага-6 сперва отказались приводить памятник в порядок, а затем глава муниципалитета Ондржей Коларж сообщил, что раз горожане негативно воспринимают памятник, то стоит все-таки перенести его на территорию посольства. «На периодическую очистку и ремонт памятника Коневу в последние годы мы потратили сотни тысяч крон бюджетных денег,— цитирует его ТАСС.— Жители Праги-6 каждый год однозначно нам говорят, что не хотят здесь этот памятник. Мы начнем переговоры с русскими и предложим им перенести монумент на территорию их посольства». Посольство РФ в ответ направило ноту протеста в МИД Чехии, а Общественная палата РФ обратилась с письмом к генсеку ООН.

Чешское внешнеполитическое ведомство осудило акт вандализма, однако скандал на этом исчерпан не был: судьба памятника, по мнению МИДа, в компетенции властей района. Те закрыли памятник брезентом и строительными лесами, которые сняли только 4 сентября. «Посольство РФ в Чехии расценивает действия руководства района Прага-6, принявшего решение скрыть от общественности памятник маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу, как повторное осквернение памяти павших в боях с нацистами за свободу Чехословакии воинов Красной армии»,— заявили в посольстве.

К дискуссии подключились и высокопоставленные политики. «Я уже давно говорю, что толкование истории принадлежит историкам, а не политикам. Ситуация с памятником Коневу это лишь подтверждает»,— заявил в своем микроблоге в Twitter вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек. «Я рекомендовал бы оставить памятник на месте,— высказался в телеинтервью и президент страны Милош Земан.— Маршал Конев освободил не только Прагу, но и Освенцим. Те, кто борется с памятниками, являются трусами. Памятники не могут защищаться». Позже президент также рассказал: на месте памятника местные власти собираются построить подземные гаражи.

Возможно, скандал мог бы сойти на нет, как это случалось в предыдущие годы. Но масла в огонь подлил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Он заочно поблагодарил президента, попутно сравнив главу района Прага-6, с гауляйтером — высшим партийным чином нацистской Германии. Это вызвало новую волну негодования и комментариев. Теперь уже министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил, что ожидает извинений. «Мне жаль, что дискуссия об этом памятнике переходит рациональные рамки, я надеюсь, что от обостренной риторики удастся отойти и перейти к спокойному диалогу. Я бы хотел вызвать к этому все стороны. Высказывание министра культуры России я считаю неуместным. Думаю, что извинение помогло бы успокоить ситуацию»,— отметил он. Вице-премьер Гамачек хотя и назвал высказывание министра оскорбительным, призвал провести референдум по поводу памятника среди жителей Праги и в целом выступил за сохранение его на прежнем месте.

В итоге в понедельник рассмотрение вопроса о памятнике было вынесено на заседание руководства района, а к дискуссии вновь подключился российский МИД. «На фоне развязанной рядом чешских политиков непристойной кампании вокруг памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге звучали предложения о его переносе в нашу страну. В этой связи хотели бы подчеркнуть, что памятники сохраняют свой смысл только в привязке к тем местам, где происходили конкретные исторические события»,— отметили в ведомстве. «Вновь призываем инициаторов развязывания ''войны'' с символами победы над фашизмом перестать глумиться над памятником Ивану Коневу. С удовлетворением отмечаем, что многие ответственные чешские официальные лица и политики разделяют такой подход»,— заявили в МИД РФ. А член комитета Совета федерации по международным делам Сергей Цеков даже предложил в беседе с «РИА Новости» рассмотреть вопрос о введении экономических санкций против Чехии из-за скандала вокруг памятника советскому маршалу Ивану Коневу.

Их коллеги в Праге в среду пообещали урегулировать ситуацию вокруг памятника. «Я бы не хотел, чтобы спор вокруг памятника Коневу разделял чешское общество. Будем делать последующие шаги для решения ситуации. Я не согласен с тем, что слышу от российских представителей по этому поводу. Думаю, что это не способствует созданию хороших отношений. Дебаты должны идти в спокойном тоне, необходимо посмотреть и на правовые аспекты ситуации»,— заметил чешский министр иностранных дел. Однако в четверг последовало решение районного совета. Предполагается, что памятник будет передан в одну из музейных коллекций или посольству РФ, а это наверняка спровоцирует новые дебаты.

Галина Дудина