ЦБ согласен на «заморозку» переходов

Банк России будет «настаивать на замораживании досрочных переходов» между страховщиками (ими являются НПФ и ПФР), заявил на Московском финансовом форуме зампред ЦБ Владимир Чистюхин. «Мы видим, что стабилизации на рынке переходов, несмотря на законодательные поправки, которые были сделаны (вступили в силу с этого года.— “Ъ”), до конца не произошло»,— отметил он. По его словам, этот механизм защитит застрахованных лиц от потери инвестдохода. «Нам нужно сделать это быстро, осенью. Иные механизмы, которые мы обсуждали, потребуют изменения в нескольких законах… И это может затянуться еще на год»,— пояснил топ-менеджер Банка России. «Пока предварительно (новая норма вступит в силу.— “Ъ”) на три года с даты принятия закона»,— указал замминистра финансов Алексей Моисеев, объяснив намерение ввести мораторий, в частности, «мошенничеством» при переводе клиентов фондов (цитата по «Интерфаксу»). По словам источника “Ъ”, близкого к обсуждению «заморозки» досрочных переходов, обсуждается и более длительный срок ее действия. Таким образом, ЦБ и Минфин, по сути, встали на позиции пенсионного лоббиста, Ассоциации НПФ (АНПФ), который предлагал ввести подобную норму в начале года и также обосновывал ее «массовыми случаями злоупотребления доверием граждан при досрочных переходах» и «существенными потерями инвестдохода» застрахованными лицами. Их коллеги из конкурирующего лоббиста, Национальной ассоциации НПФ (НАПФ), объясняли предложение АНПФ оттоками клиентов из фондов этой ассоциации на фоне разносимых ими убытков клиентам (см. “Ъ” от 12 апреля).

Илья Усов