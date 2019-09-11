Бывшего зенитчика ДНР Цемаха признали подозреваемым по делу MH17

Нидерланды переквалифицировали в подозреваемые по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 бывшего зенитчика самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха. Об этом сообщила Deutsche Welle депутат Европейского парламента от Нидерландов Кати Пири со ссылкой на письмо Совместной следственной группы (JIT, туда входят представители Австралии, Бельгии, Нидерландов и Украины). Ранее господин Цемах считался ключевым свидетелем по делу, а 7 сентября 2019 года вошел в список из 35 лиц, которых Украина отдала России в рамках обмена.

Решение властей Украины о включении Владимира Цемаха в список для обмена заключенными с Россией стало крайне болезненным как для Нидерландов, так и для родственников жертв MH17. «С международной точки зрения у Украины есть обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет MH17. И отдав одного из подозреваемых Москве, Украина тем самым не сдержала свое обещание»,— сказала госпожа Пири.

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Настойчивое требование России отдать ей Владимира Цемаха свидетельствует о том, что Москва признает свою вину в катастрофе MH17, заявила европарламентарий. Кроме того, теперь у JIT нет практически никаких шансов допросить зенитчика, уверена она. «Разумеется, мы можем попросить Россию предоставить его для допроса. Но мы не настолько наивны. Если бы Москва хотела, чтобы его можно было вызвать на допрос, она бы так не подчеркивала необходимость его выдачи. Поэтому я боюсь, что Цемах больше никогда не появится в суде в качестве свидетеля»,— сказала Кати Пири.

В июне 2019 года украинские спецслужбы задержали Цемаха в городе Снежное (территория, подконтрольная ДНР, 20 км от российской границы). Он был арестован по подозрению в причастности к крушению самолета, однако затем был освобожден под поручительство и включен в список обмена осужденными и задержанными между Россией и Украиной, который состоялся 7 сентября.

Подробнее об обмене — в материале “Ъ” «Держи обмен шире».