ФАТФ взяла курс на криптовалюты

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием средств (ФАТФ) обновила свои рекомендации в части регулирования цифровых активов. Поправки ужесточают контроль за деятельностью провайдеров криптовалютного рынка. Так, регуляторам рекомендуется вводить обязательное лицензирование таких площадок, а также лиц, занимающихся P2P-торговлей криптовалютами. Кроме того, биржи должны наладить обмен информацией о клиентах, а также препятствовать трансакциям лиц, находящихся под санкциями.

ФАТФ усиливает контроль за криптовалютными сервисами. В конце прошлой недели международная группа опубликовала обновленное «Руководство по риск-ориентированному подходу к цифровым активам и поставщикам цифровых сервисов». Положения, касающиеся контроля новой финансовой отрасли, были включены в Рекомендацию 15 (R15) стандартов ФАТФ в октябре 2018 года. Они касаются регулирования разработки новых технологий и продуктов, включая новые механизмы их доставки. «Угроза криминального и террористического использования виртуальных активов является серьезной и неотложной, и ФАТФ ожидает, что все страны предпримут незамедлительные действия для реализации рекомендаций»,— указывается в сообщении организации. Результаты их применения планируется оценить в июне 2020 года.

Документ, в частности, предписывает контролировать обмен информацией о клиентах между участниками рынка. Так, операторы криптосервисов (например, биржи) при выводе средств на другую площадку должны будут предоставить этой площадке не только набор персональных данных (имя, фамилию, номер и серию паспорта, фактический адрес проживания) как отправителя, так и получателя средств, но и номера их счетов и адреса криптокошельков. Речь идет не только о фиатных, но и о криптовалютных операциях. Фактически контролю будут подлежать все — даже самые небольшие — трансакции, тогда как сейчас операторы криптосервисов не требуют обязательного прохождения процедур KYC/AML при переводе малых сумм (до $1–2 тыс. в сутки). «Это станет дополнительной нагрузкой на инфраструктуру и существенно снизит конверсию регистраций новых клиентов на биржах»,— полагает глава криптобиржи Huobi Russia Андрей Грачев. Кроме того, указывает он, на первом этапе применения нормы у неверифицированных ранее клиентов могут возникнуть проблемы с выводом средств из кошельков.

С одной стороны, данная норма ставит под угрозу существование анонимных цифровых валют, так как они будут делистингованы с лицензированных бирж, отмечает представитель анонимного мессенджера Crypviser Роман Забуга. С другой стороны, сейчас активно развиваются децентрализованные биржи (такие как IDEX), на которых анонимные активы продолжат обращаться. Одновременно с этим результаты применения новой нормы, возможно, заставят колеблющиеся пока страны, входящие в ФАТФ, принять решение в пользу оборота криптовалют, указывает господин Забуга.

Еще один важный пункт рекомендаций — обязательное лицензирование всех операторов цифровых услуг, работающих в стране—участнице ФАТФ. Причем данная норма может быть применена и в отношении физлиц, регулярно совершающих криптовалютные трансакции. Речь может идти, например, о частных обменниках цифровых валют, а также трейдерах, занимающихся торговлей цифровыми активами на P2P-платформах. Кроме того, ФАТФ рекомендует регуляторам регистрировать в своей юрисдикции и иностранные цифровые сервисы. «Вероятно, регуляторы пойдут по пути классической системы торговли ценными бумагами, где физлицо не имеет возможности совершать операции напрямую, без посредника»,— считает господин Грачев. Однако механизмы выявления таких лиц и пресечения их деятельности в мире еще не сформированы. «Здесь нужно учесть вопросы квалификации физлиц, поскольку есть риски создания новой серой сферы доверительного управления»,— добавляет господин Забуга.

Кроме того, указывается в документе, операторы сервисов должны будут отслеживать и блокировать операции с цифровыми активами для лиц и организаций, находящихся под международными санкциями (список ООН), по аналогии с действующей для классических финансовых организаций нормой.

После выхода статьи в печать замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный сообщил “Ъ”, что ведомство принимало участие в работе над новой версией рекомендаций, и службу она полностью устраивает. Поэтому эта версия «по общему правилу должна быть и будет имплементирована» в российское законодательство. «А вот конкретная форма имплементации определяется совместно заинтересованными ведомствами. Это могут быть нормы в законе "О цифровых финансовых активах" или в других актах»,— отметил господин Ливадный.

Мария Сарычева