В Ингушетию потянулись самарские

Премьером Ингушетии назначен Константин Суриков, который до этого несколько лет руководил главным управлением Банка России по Самарской области. Назначение господина Сурикова местные наблюдатели связывают с его знакомством с избранным 8 сентября голосованием в региональном парламенте главой республики Махмуд-Али Калиматовым, который «формирует команду из числа хорошо знакомых ему людей». Отметим, сам господин Калиматов до возвращения в родную республику много лет жил в Самаре, работая в различных надзорных органах.

Представляя депутатам республиканского парламента на утверждение кандидатуру Константина Сурикова на пост премьера Ингушетии, глава республики Калиматов указал на его богатый опыт работы в банковской сфере и дал понять, что хорошо знает претендента и может ручаться за него: «Константин Юрьевич отличный организатор и большой профессионал». Депутаты спорить с этим не стали и 27 голосами из 28 присутствовавших поддержали предложение главы. Напомним, прежний премьер Ингушетии Зелимхан Евлоев подал в отставку еще до утверждения господина Калиматова на должность главы республики.

Господин Суриков некоторое время работал помощником—советником главы Ингушетии, пока господин Калиматов оставался врио. До этого вся карьера 48–летнего назначенца развивалась в финансовых структурах. С 1993 по 2000 год он занимал различные должности в главном управлении Банка России по Томской области, с 2011 по 2014 год работал в главном управлении Банка России по Самарской области, а до 2018 года возглавлял Самарское отделение Волго-Вятского ГУ Банка России. До переезда в Ингушетию господин Суриков работал советником председателя правления банка «Столичный кредит». Напомним, господин Калиматов с середины 1990-х годов работал в органах прокуратуры Самарской области.

Назначение господина Сурикова в Ингушетию местные наблюдатели связывают с его знакомством с господином Калиматовым, который «формирует команду профессионалов из числа хорошо знакомых ему людей».

«Назначение в республиканские исполнительные структуры таких профессионалов, как господин Суриков, свидетельствует о том, что глава республики намерен сосредоточиться на решении социально-экономических проблем»,— сказал “Ъ” ингушский общественный деятель, глава отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.





«Предыдущему главе республики Евкурову создать такую команду не удалось, отсюда и многие нынешние проблемы в жизни людей»,— считает господин Акиев. Отметим, что и прежние руководители Ингушетии Мурат Зязиков и Юнус-Бек Евкуров также приглашали на премьерские должности чиновников из других регионов, но те, как правило, через некоторое время оставляли пост, особо себя не проявив.

Господин Суриков заявил в парламенте, что правительство должно начать работать так, чтобы люди уже в «ближайшие три года почувствовали улучшение в жизни»: «Мы должны на 1 рубль из республиканского бюджета привлекать 9 рублей из федерального бюджета и 10–12 рублей частных инвестиций». Новый премьер считает, что достижение поставленных целей невозможно без доверия людей.

Муса Мурадов