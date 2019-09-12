13 сентября, пятница
Войти в профиль
Страна

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Глава правительства Республики Ингушетия Константин Суриков

Фото: Правительство Республики Ингушетия

В Ингушетию потянулись самарские

Махмуд-Али Калиматов назначил нового главу правительства республики

от

Премьером Ингушетии назначен Константин Суриков, который до этого несколько лет руководил главным управлением Банка России по Самарской области. Назначение господина Сурикова местные наблюдатели связывают с его знакомством с избранным 8 сентября голосованием в региональном парламенте главой республики Махмуд-Али Калиматовым, который «формирует команду из числа хорошо знакомых ему людей». Отметим, сам господин Калиматов до возвращения в родную республику много лет жил в Самаре, работая в различных надзорных органах.


Представляя депутатам республиканского парламента на утверждение кандидатуру Константина Сурикова на пост премьера Ингушетии, глава республики Калиматов указал на его богатый опыт работы в банковской сфере и дал понять, что хорошо знает претендента и может ручаться за него: «Константин Юрьевич отличный организатор и большой профессионал». Депутаты спорить с этим не стали и 27 голосами из 28 присутствовавших поддержали предложение главы. Напомним, прежний премьер Ингушетии Зелимхан Евлоев подал в отставку еще до утверждения господина Калиматова на должность главы республики.

Господин Суриков некоторое время работал помощником—советником главы Ингушетии, пока господин Калиматов оставался врио. До этого вся карьера 48–летнего назначенца развивалась в финансовых структурах. С 1993 по 2000 год он занимал различные должности в главном управлении Банка России по Томской области, с 2011 по 2014 год работал в главном управлении Банка России по Самарской области, а до 2018 года возглавлял Самарское отделение Волго-Вятского ГУ Банка России. До переезда в Ингушетию господин Суриков работал советником председателя правления банка «Столичный кредит». Напомним, господин Калиматов с середины 1990-х годов работал в органах прокуратуры Самарской области.

Назначение господина Сурикова в Ингушетию местные наблюдатели связывают с его знакомством с господином Калиматовым, который «формирует команду профессионалов из числа хорошо знакомых ему людей».

«Назначение в республиканские исполнительные структуры таких профессионалов, как господин Суриков, свидетельствует о том, что глава республики намерен сосредоточиться на решении социально-экономических проблем»,— сказал “Ъ” ингушский общественный деятель, глава отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.

«Предыдущему главе республики Евкурову создать такую команду не удалось, отсюда и многие нынешние проблемы в жизни людей»,— считает господин Акиев. Отметим, что и прежние руководители Ингушетии Мурат Зязиков и Юнус-Бек Евкуров также приглашали на премьерские должности чиновников из других регионов, но те, как правило, через некоторое время оставляли пост, особо себя не проявив.

Господин Суриков заявил в парламенте, что правительство должно начать работать так, чтобы люди уже в «ближайшие три года почувствовали улучшение в жизни»: «Мы должны на 1 рубль из республиканского бюджета привлекать 9 рублей из федерального бюджета и 10–12 рублей частных инвестиций». Новый премьер считает, что достижение поставленных целей невозможно без доверия людей.

Муса Мурадов


Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя