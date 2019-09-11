Долги мельчают

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), показатель общей налоговой задолженности в стране к объему поступлений снизился до 7% — минимального за последние пять лет уровня. Об этом на коллегии ФНС сообщил глава службы Михаил Мишустин. По его данным, по итогам восьми месяцев этого года ФНС перечислила в консолидированный бюджет РФ 15 трлн руб.— прирост сборов фиксируется по всем основным налогам.

ФНС отчиталась о сокращении налоговых долгов — как в абсолютном, так и в относительном выражении.

Как сообщил сегодня на заседании коллегии службы Михаил Мишустин, по состоянию на 1 августа 2019 года совокупная задолженность снизилась на 48,8 млрд руб. или на 2,3%.

Показатель отношения задолженности к поступлениям, или DTI (debt to income), который используется для оценки эффективности системы по управлению долгом, также находится на минимальном за пять лет значении — 7%. Глава ФНС отметил повышение эффективности взаимодействия со службой судебных приставов. Результативность исполнительного производства за семь месяцев 2019-го составила 64,9% (плюс 7,5 процентных пункта к показателю такого же периода прошлого года).

Говоря о сборах, глава службы сообщил, что за восемь месяцев года ФНС перечислила в консолидированный бюджет 15 трлн руб. (рост на 10,9%), в федеральный бюджет — 8,3 трлн руб. (плюс 10,6%). В сопоставимых условиях (без учета акциза на переработку нефтяного сырья, который возвращается налогоплательщикам в виде компенсации разницы между экспортной и внутренней ценой на бензин и дизтопливо) темп роста поступлений в консолидированный бюджет составил бы 13,6%, в федеральный бюджет — 17,5%. Высокие темпы прироста поступлений демонстрируют все основные налоги.

Сборы налога на прибыль выросли на 20%, до 3,3 трлн руб.,

НДС — на 17,1%, до 2,6 трлн руб.,

НДФЛ — на 8,4%, до 2,5 трлн руб.,

НДПИ — на 10,8%, до 4,2 трлн руб.

Страховые взносы также сохраняют высокие темпы роста — за восемь месяцев поступило 4,5 трлн руб. (плюс 9,6% к показателю прошлого периода). Такой темп на 2,4 п. п. выше темпа роста заработной платы.

Обновилась статистика и по основным технологическим проектам службы. Онлайн-кассами обзавелись 1,4 млн налогоплательщиков, они зарегистрировали более 3 млн касс. Службой разработан сервис «API Проверка чеков», к которому подключились более 80 организаций и индивидуальных предпринимателей, создав свои бесплатные мобильные приложения. Совместно с ФТС налоговики работают над системой прослеживаемости импортных товаров. Она позволит оперативно выявлять случаи их незаконного ввоза и оборота, а также пресекать раздувание среднерыночных цен. На первом этапе будут прослеживаться десять товарных групп, в том числе промышленное оборудование, мониторы, холодильники, стиральные и посудомоечные машины.

Татьяна Гришина