АСВ хочет «Мира»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) прорабатывает возможность осуществлять страховые выплаты вкладчикам банков, лишившихся лицензий, на карту «Мир». Это может ускорить процедуру вдвое — с 14 до 7 дней. Отчасти это может сократить и расходы на банки-агенты, через которых выплаты осуществляются в настоящее время. Впрочем, полностью отказываться от услуг банков в агентстве не собираются.

В четверг на форуме «Банки России — XXI век», который проводит в Сочи Ассоциация банков России, глава АСВ Юрий Исаев сообщил, что агентство рассматривает возможность переводить страховые выплаты на пластиковые карты. «Мы прорабатываем сейчас этот вопрос, исходим из того, что хорошо бы было обеспечить перечисление по номеру карты "Мир"»,— заявил он. По его мнению, это поможет ускорить выплаты, сократив их срок с двух недель до одной.

Именно о такой цели в конце августа господин Исаев говорил на заседании экспертно-аналитического совета АСВ. «Мы до последнего времени говорим, что 14 дней — это очень хорошо. Но нам ничего не мешает добрести до семи дней на горизонте ближайших трех-четырех лет»,— передавал тогда его слова ТАСС.

Подключение платежной системы «Мир» может ускорить процесс, не растягивая его на три-четыре года. Там же, на сочинском форуме, глава Национальной системы платежных карт (оператор платежной системы «Мир») Владимир Комлев заявил, что аналогичная технология работает с Фондом социального страхования. «Я встречно предлагаю подумать над вопросом перевода в системе быстрых платежей — там деньги будут перечисляться еще быстрее»,— уверен он.

В АСВ “Ъ” пояснили, что при выплате на карту «Мир» «вкладчику не нужно помнить и заполнять в своем заявлении все полные реквизиты этого банковского счета, включающие наименование банка, БИК, номер корреспондентского счета банка, номер лицевого счета и ФИО получателя».

При этом, как рассказали в АСВ, перевод платежей по электронным обращениям о выплатах может осуществляться агентством самостоятельно через платежную систему Банка России, а не через уполномоченные банки.

Между тем, как следует из отчетности агентства, в 2016 году оно выплатило банкам-агентам 3,8 млрд руб., а в 2017 году — 8,2 млрд руб. За первое полугодие 2019 года выплаты составили 0,7 млрд руб. Однако совсем отказываться от уполномоченных банков АСВ не планирует. «Мы будем обязаны предоставить возможность любому желающему приходить в офис банка-агента и получить наличными, зачислить на свой счет, сделать перевод и тому подобное»,— сообщили “Ъ” в агентстве. Другой части вкладчиков, которая захочет воспользоваться дистанционным сервисом, «будет предоставлен выбор указать полные реквизиты банковского счета либо только номер платежного средства». «Среди других вариантов ускорения выплат можно рассматривать и систему быстрых платежей, чтобы для выплаты страховки достаточно было только номера телефона, предоставленного вкладчиком при размещении вклада»,— добавили в АСВ.

Максим Буйлов