На свой вклад и риск

ЦБ выступил с предложениями поэтапно расширить систему страхования вкладов на юрлиц. Предполагается, что сначала в нее наравне с гражданами, ИП и малым бизнесом попадут социально ориентированные некоммерческие организации и некоммерческие объединения граждан, а в дальнейшем — большая часть оставшихся юрлиц. Однако рынок категорически против любых расширений, банкиры уверены, что расширения избыточны и будут вредны как для клиентов, так и для банков.

В понедельник Банк России опубликовал консультативный доклад по расширению системы страхования вкладов (см. "Ъ-Онлайн" от 1 июля). В нем регулятор предлагает банковскому сообществу обсудить возможность поэтапного расширения системы страхования вкладов на счета и депозиты юрлиц с учетом мирового опыта. В целом ЦБ предлагает рассмотреть два варианта. Первый подразумевает распространение страховой защиты только на счета средних предприятий (в дополнение к малым), ГУПов и МУПов, а также бюджетных учреждений социального характера (например, школ и больниц). Второй вариант — включение в периметр страховой защиты всех юридических лиц, кроме исполнителей гособоронзаказа, открывших в уполномоченных банках отдельные счета, а также госкорпораций.

На первоначальном этапе регулятор предлагает распространить страховку на деньги социально ориентированных некоммерческих организаций и некоммерческие объединения граждан (например, СНТ, ТСЖ, ГСК, ЖСК или РПЦ), а также общественно полезные НКО. Число таких организаций в докладе не раскрывается, но указывается, что влияние на систему страхования будет «незначительным». По оценкам экспертов, это расширит число застрахованных на 100–200 тыс. организаций. Для этих категорий предложено установить размер страхового возмещения в 1,4 млн руб. Также ЦБ считает, что нужно поднять повышенный лимит страхового возмещения в 10 млн руб., выплачиваемый физлицам в особых жизненных ситуациях (см "Ъ-Online" от 16 мая). Такой же лимит планируется установить для спецсчетов фонда капремонта ввиду его социальной значимости. На следующем этапе Банк России рассматривает возможность включения в периметр системы страхования вкладов нотариусов, адвокатов и иных лиц, счета которых открыты для ведения профессиональной деятельности.

Если расширение страхового возмещения в докладе прописано поэтапно, то в отношении отчислений в фонд страхования вкладов (ФСВ) такой детализации нет. ЦБ предлагает два варианта. Первый предусматривает установление единой базовой ставки в размере 0,10% и единой расчетной базы, включающей денежные средства на счетах юридических и физических лиц. Второй — установление разных базовых ставок (0,15% по физическим и 0,02% по юридическим лицам) и, соответственно, двух расчетных баз.

Однако банкиры в целом считают идею расширения страхового возмещения излишней, отдельно указывая, что не совсем ясно, как регулятор предлагает рассчитывать отчисления в фонд страхования вкладов на первом этапе. «Это избыточное увеличение нагрузки на банки. Текущие меры являются исчерпывающими (касающиеся физлиц и МСП.— “Ъ”),— отметили в Россельхозбанке.— Вводить дополнительные меры надо точечно и дифференцированно, с учетом реального риска каждого банка». Иначе окажется так, что «платят в основном одни, а дефолтят обязательства другие», указывают в банке. Представитель другого крупного банка считает, «цель этого расширения — добиться увеличения взносов в ФСВ». При этом клиенты, для которых страхование имело какое-либо значение, на данный момент уже застрахованы, отмечают эксперты. «Страховка в 1,4 млн руб. актуальна лишь для небольшого процента бизнеса»,— указывает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По мнению зампреда правления Ланта-банка Дмитрия Шевченко, подобные предложения можно обосновывать по-разному, но остается вопрос финансовой нагрузки на участников рынка и вопрос о том, за чей счет это планируется делать.

В ЦБ считают, что опасения банкиров напрасны, введение отчислений в фонд страхования вкладов (ФСВ) планируется также менять поэтапно. На первом этапе, пояснили “Ъ”, по счетам указанных в докладе некоммерческих организаций предполагаемая система отчислений составит 0,15% от среднеквартального объема средств на их счетах (по аналогии с МСБ).

Ксения Дементьева, Вадим Арапов