Вокруг КамАЗа сжимается рынок

КамАЗ в первом полугодии сократил продажи грузовиков сразу на 10%. Пока концерн сохраняет прогноз по собственным продажам в 33 тыс. автомобилей — для этого придется удвоить существующую реализацию во втором полугодии. Эксперты сомневаются, что это реально в условиях падения спроса и замедления экономики. При этом у концерна уже есть опыт пересмотра планов: в 2018 году они корректировались в середине года.

В январе—июне КамАЗ сократил продажи в РФ на 10,1%, до 12,4 тыс. машин, говорится в ежеквартальном отчете концерна. Из них почти 12,2 тыс. машин реализовано в сегменте грузовиков полной массой свыше 14 тонн (доля КамАЗа составляет 46,4%), еще 233 автомобиля — в сегменте среднетоннажной техники (массой 8–14 тонн, доля концерна — 4,2%).

Сегмент среднетоннажных грузовиков, по данным КамАЗа, в первом полугодии сократился на 6,8%, до 4,6 тыс. штук. Рынок тяжелых грузовиков упал на 5,8%, до 28 тыс. штук. Такую динамику в КамАЗе связывают с сокращением объема коммерческих перевозок, замедлением темпов роста инвестиций в основной капитал, низкой активностью в строительстве. Сергей Удалов из «Автостата» говорит, что в целом, несмотря на анонсированные крупные проекты, замену устаревшей техники, как правило, производят уже под действующие контракты, после осуществления платежей. Также среди причин падения спроса на КамАЗе называют уменьшение объема господдержки спроса на технику.

Интерес покупателей к обновлению устаревших парков грузовой техники сохранится, говорится в отчетности, «однако в условиях ограничения финансовых возможностей часть потребителей уменьшила объем средств, направленных на обновление парков и закупку новой автотехники».

В планах КамАЗа в 2019 году продать 33 тыс. автомобилей на российском рынке, еще 6 тыс. штук — на экспорт (сейчас 1,3 тыс. штук). В концерне “Ъ” сказали, что прогноз будет корректироваться в зависимости от рыночной ситуации. Такое уже случалось в середине 2018 года — тогда КамАЗ изначально планировал нарастить реализацию техники на 13%, до 43,1 тыс. грузовиков, но скорректировал план до 38 тыс. на фоне замедления роста рынка. В итоге в 2018 году продажи автомобилей «КамАЗ» в РФ упали на 1,4%, до 32,7 тыс. штук. В конце 2018 года КамАЗ анонсировал инвестиции в развитие производства в 2019 году в объеме до 15 млрд руб.— инвестпрограмма по сравнению с 2018 годом сократилась на 35%, что в КамАЗе объясняли прекращением роста рынка. Концерн уже дважды пересматривал прогноз по рынку тяжелых грузовиков в сторону снижения и, как сообщал замглавы КамАЗа Сергей Афанасьев, ожидает падения рынка грузовиков массой 14–40 тонн на 20%, до 54 тыс. штук.

Конец года в целом традиционно более активен из-за закрытия бюджетов, но в текущей экономической ситуации и в условиях падения спроса нарастить реализацию вдвое будет сложно, считает Сергей Удалов. Такие планы могут быть актуальны, только если у компании уже есть потенциальные клиенты, которые готовы будут закупить технику во втором полугодии.

Ольга Никитина