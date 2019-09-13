Пост против «Единой России» оценили в тысячу рублей

В Татарстане наказали оппозиционного активиста, члена участковой комиссии Раушана Валиуллина за пост в интернете с зачеркнутым логотипом «Единой России». Суд посчитал это незаконной агитацией и оштрафовал господина Валиуллина на 1 тыс. руб. Активист намерен обжаловать решение суда. Он заявляет, что протокол в отношении него составили, чтобы попытаться удалить его с участка. Эксперты, отмечая, что в день выборов любая агитация запрещена, не исключают, что это мог быть «прием удаления из комиссии».

В четверг мировой суд в Набережных Челнах признал местного активиста, члена с правом совещательного голоса УИК 2024 Раушана Валиуллина виновным в совершении административного правонарушения по ст. 5.10 КоАП РФ (незаконная предвыборная агитация). Суд назначил ему штраф в размере 1 тыс. руб.

Протокол на активиста составил председатель ТИК Комсомольского района Набережных Челнов Фарит Залакаев. Он указал, что в день выборов в Госсовет 8 сентября господин Валиуллин разместил в группе «Челны вкурсе» в социальной сети «Вконтакте» «знак в виде красного перечеркнуто круга, в котором изображена эмблема партии "Единая Россия"». Кроме того, в сообщении перечислялись кандидаты в депутаты Госсовета Татарстана по округам в городе. Это выдвиженцы «Единой России» Андрей Фомичев (Мелекесский округ), Олег Николаев (Центральный округ), Леонид Барышев (Боровецкий округ), Роман Мугерман (Автозаводской), также самовыдвиженец, член партии власти Ильдар Шамилов (Вахитовский округ) и лидер Партии роста в республике, экс-единоросс Олег Коробченко (Электротехнический округ). Стоит отметить, что все они в итоге были избраны в Госсовет.

Фарит Залакаев указал, что такое сообщение на сайте «в день голосования воспринимается его посетителями как призыв автора этого сообщения не голосовать за кандидатов в депутаты от партии "Единая Россия"»: «Данное обстоятельство подтверждается комментариями посетителей сайта». Мировой суд посчитал доводы господина Залакаева обоснованными.

Раушан Валиуллин заявил "Ъ", что обжалует решение суда. Он пояснил, что нет подтверждений тому, что публикация носит агитационный характер, не установлено, что сообщение размещал активист: «Я действительно подготовил это сообщение, но в день выборов его не размещал. У меня нет полномочий администратора в этой группе».

Активист полагает, что протокол на него составили неслучайно, а в связи с тем, что он проявил активность на избирательном участке, где был членом комиссии. «Полагаю, что таким образом меня хотели удалить с участка. Ко мне в день голосования приходила полиция, звонили из мирового суда, но я отказался куда-либо ехать, потому что наблюдал за выборами»,— сказал "Ъ" активист. Согласно ГАС «Выборы», на УИК № 2024 был один из самых низких результатов «Единой России» в Набережных Челнах. Партия власти получила на участке 35,7% голосов. В то время как на большинстве других участков города единороссы набрали 60-70%. Если активисту не удастся оспорить решение суда, он не сможет быть членом избирательной комиссии в течение года.

Сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Андрей Бузин отмечает, что любая агитация в день выборов была запрещена: «В данном случае суду достаточно было установить тот факт, что сообщение было размещено в день выборов конкретным пользователем. Что считать агитацией, это вопрос квалификации суда». Господин Бузин отметил, что применение ст. 5.10 КоАП «не единообразное». Очень часто, по его словам, «административная агитация признается информацией и наоборот», при этом нередко за публикации в интернете наказывают «оппозиционно настроенных граждан». «Нельзя исключать, что это мог быть прием искусственого удаления из комиссии»,— полагает он.

Кирилл Антонов