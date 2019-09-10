«Единая Россия» одержала победу над своим рейтингом

«Единая Россия», которая испытывала проблемы с рейтингом после пенсионной реформы, одержала сокрушительную победу на выборах в Госсовет Татарстана. Партия власти, по предварительным данным регионального ЦИКа, получила 72,4% голосов и с учетом одномандатников займет 90 из 100 депутатских кресел. КПРФ предварительно достанется лишь шесть мандатов. По одному депутату будет у ЛДПР, «Справедливой России» и Партии роста — их представители победили в округах, где не было кандидатов-единороссов.



«Единая Россия» по итогам выборов в татарстанский парламент получила 72,43% голосов при явке 70,1% избирателей. Об этом вчера сообщил председатель республиканского ЦИКа Мидхат Шагиахметов. На втором месте оказалась КПРФ с результатом 10,74%. Все остальные партии проходной барьер в 5% не преодолели. В их числе «Справедливая Россия» (получила 3,96%), ЛДПР (3,79%), «Коммунисты России» (3,65%), Российская партия за социальную справедливость (2,47%) и Партия роста (1,82%).

По предварительным данным, по партийным спискам в Госсовет проходят 44 единоросса (список возглавляет нынешний спикер Фарид Мухаметшин) и всего шесть коммунистов (во главе с первым секретарем КПРФ в Татарстане Хафизом Миргалимовым). По итогам предыдущих выборов КПРФ смогла провести лишь три депутата. Тогда у нее было 5,55%, а у единороссов — 84,24%.

В одномандатных округах большинство оказалось также за «Единой Россией». Представители партии одержали победу в 31 округе. Еще в пяти округах победили самовыдвиженцы, близкие к «Единой России» (в том числе члены этой партии). Наилучшие результаты показали действующие депутаты Госсовета Шамил Ягудин (получил в Гаязовском округе 93,3%), Лутфулла Шафигуллин (92,9% в Арском округе), Ильшат Гафуров (92,6% в Арском округе). Самые низкие результаты среди кандидатов власти у Николая Рыбушкина (48,1%), Романа Мугермана (48,6%) и Рената Мистахова (49,3%). Против последнего выдвигалась от «Яблока» противница строительства мусоросжигательного завода Вера Керпель (стала второй в округе с 18,4%).

В трех округах, где не было кандидатов-единороссов, мандаты получили представители других партий. От «Справедливой России» прошел Альмир Михеев в Прибрежном округе (54,5%), от ЛДПР — Эдуард Шарафиев в Менделеевском округе (72,4%), от Партии роста — Олег Коробченко в Электротехническом округе (77,2%). Самовыдвиженец Рустем Хасанов, который считается близким к мэрии Казани, вновь победил в Чуйковском округе с самым низким результатом 39,3%. Его главным оппонентом был коммунист Алексей Серов (набрал лишь 16,7%).

В итоге в новом составе Госсовета, как и прогнозировал “Ъ” (см. “Ъ” от 9 июля), будут работать представители сразу пяти партий. Однако «Единая Россия» при этом будет контролировать 90 из 100 мест парламента.

Несмотря на то, что в день голосования КПРФ и «Справедливая Россия» сообщали о вбросах бюллетеней на участках, глава ЦИКа Мидхат Шагиахметов не сомневается в легитимности выборов. На итоговой пресс-конференции он сообщил, что в день голосования республиканский избирком получил 62 обращения, на все были «даны пояснения». При этом он подчеркнул, что ЦИК РФ дал «положительную оценку» организации выборов в республике.

Одна из журналисток госхолдинга «Татмедиа» усомнилась в результатах выборов, вспомнив, что рейтинги «Единой России» после пенсионной реформы сильно снизились. «Я точно знаю, что у КПРФ должно быть больше голосов»,— заявила она на пресс-конференции господина Шагиахметова. Но ведущий остановил ее, сказав, что журналисты «не могут так предполагать». Напомним, что единороссы сами сообщали, что в начале года их рейтинг в республике был лишь 33%, но в ходе избирательной кампании «ситуация в регионе изменилась в лучшую сторону для партии».

Однако «Единая Россия» не везде показала столь высокие результаты. Например, в Зеленодольском районе, где работали наблюдатели от местного штаба Алексея Навального и движения «Голос», партия власти получила лишь 56,4%. Явка составила 45,9%. На отдельных участках по единому округу выиграла КПРФ.

Такие участки, где коммунисты смогли одолеть единороссов, вчера на своей пресс-конференции перечислял местный лидер КПРФ Хафиз Миргалимов. «Выборы завершились, но не завершились… Те цифры, которые опубликованы на официальном сайте ЦИК РТ, мы пока принимаем во внимание, но пока не признаем… Столько грязи, столько фальши, столько клеветы, столько шантажа…» — возмущался он. Глава избирательного штаба коммунист Артем Прокофьев сообщил, что партийцы столкнулись с «необычайным количество вбросов, „каруселей“» и «наблюдали вопиющий беспредел». Коммунисты направили жалобы в избирательные комиссии, МВД, прокуратуру, следственные органы, но обжаловать итоги выборов в судебном порядке пока не готовы. «У нас состоится бюро, и мы примем решение, подписывать протокол ЦИК или нет. Мы должны были набрать в два раза больше, а то и в три»,— сказал “Ъ” Хафиз Миргалимов.

В то же время в ЛДПР результатами выборов довольны. «Оцениваем все положительно. Замечаний к выборам нет»,— заявил “Ъ” глава татарстанского отделения партии Владимир Сурчилов. «Хорошими» выборы назвал также первый секретарь «Коммунистов России» в республике Альфред Валиев. «Мы без денег добились результата уровня ЛДПР и „Справедливой России“»,— сказал он “Ъ”. А вот результат КПРФ господин Валиев назвал «позорным».

Дозвониться до председателя «Справедливой России» Рушании Бильгильдеевой, которая накануне говорила об использовании «грязных технологий» на выборах, “Ъ” вчера не удалось. Местные лидеры Партии роста и Партии пенсионеров также на звонки “Ъ” не ответили.

В «Единой России» свою очередную победу вчера не комментировали. Итоги выборов глава отделения Фарид Мухаметшин планирует подвести сегодня. В день голосования он отмечал, что единороссы рассчитывают получить большинство в парламенте. Член высшего совета «Единой России» Рустам Минниханов об итогах выборов пока не высказывался.

«„Единая Россия“ в Татарстане потеряла 12%, но за счет слабой оппозиции сохранила гегемонию в парламенте»,— говорит политолог Сергей Сергеев. Он отмечает, что в крупных городах на отдельных участках результат партии власти составил 30–37%: «Но в республике даже у КПРФ не хватило ресурсов, чтобы сильными наблюдателями закрыть все УИК».

Кирилл Антонов