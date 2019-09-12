От Москвы до самой до Москвы

Новый поезд, который с 1 ноября запускает ОАО РЖД, предложит пассажирам кольцевой ночной маршрут из Москвы в Москву. Он будет ходить через Калугу и Тулу, захватывая города Московской, Калужской и Тульской областей. В ОАО РЖД видят этот поезд как средство повышения транспортной доступности городов на маршруте из аэропорта Домодедово, а также возможное его будущее как «поезда-отеля». По мнению экспертов, не факт, что он будет востребован жителями Тулы и Калуги, у которых есть более удобные альтернативы, зато для жителей не связанных с Москвой Алексина и Новомосковской агломерации он будет очень удобен. А как отель он будет прежде всего востребован железнодорожными энтузиастами.

ОАО РЖД запускает новый поезд сообщением Москва—Москва. Об этом сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК, ведает в ОАО РЖД пассажирским сообщением в дальнем следовании). Ночной поезд №603 с 1 ноября будет ходить по маршруту Москва—Калуга—Тула—Москва (отправление с Киевского вокзала в 18:40, прибытие на Павелецкий — в 9:41) и Москва—Тула—Калуга—Москва (отправление с Павелецкого вокзала в 20:33, прибытие на Киевский в 7:55). Стоянки дольше пяти минут помимо Калуги и Тулы запланированы на станциях Алексин, Узловая, Новомосковск-1, Ожерелье, Кашира. Билеты уже поступили в продажу, представлены сидячие, плацкартные и купейные места, а также СВ.

В ФПК “Ъ” пояснили, что поезд запускается с целью повышения транспортной доступности Тулы, а также близлежащих городов Московской, Тульской и Калужской областей.

В компании также отмечают, что поезд позволит ехать ночью в Москву из Калуги и Тулы, а также повысит доступность аэропорта Домодедово для жителей многих городов. Также возможно использовать его в качестве «поезда-отеля».

Собеседники “Ъ” в отрасли отмечают, что концепция, позволяющая жителям Калуги и Тулы прибывать в Москву до начала рабочего дня, имея возможность выспаться в поезде, не лишена смысла, однако лишь опыт эксплуатации покажет, насколько этот маршрут будет фактически востребован.

Глава Союза пассажиров Кирилл Янков предполагает, что новый поезд будет прежде всего удобен для пассажиров города Алексин и Новомосковской агломерации: Алексин не связан с Москвой, Новомосковская агломерация связана, но только поездами с лежачими местами. Что касается жителей Калуги и Тулы, то вряд ли ими будет востребован этот поезд, полагает господин Янков: эти города связаны с Москвой хорошими электричками и дневными поездами. Он также сомневается в успехе этого поезда как «поезда-отеля»: «хостел дешевле, и такой вариант скорее выберут лишь очень большие любители экзотики».

Наталья Скорлыгина