Казна готова заплатить за услугу

Минфин хотел бы ускорить рассмотрение своей разработки — законопроекта о социальных сертификатах, мягко реформирующего отрасль оказания социальных услуг, заявил вчера в ходе Московского финансового форума заместитель главы ведомства Алексей Лавров. Документ, дающий гражданам возможность самостоятельно выбирать поставщиков социальных услуг, застрял в Госдуме в стадии подготовки ко второму чтению — а в министерстве рассчитывают на его запуск с 2021 года. Данные об использовании населением и властями сертификатов необходимы для оценки работы бюджетной сети соцучреждений и социальных НКО и развития их конкуренции, а социальному блоку правительства — и для оценки результатов социальной политики.

Перевод части госзаказа на социальные услуги на оплату бюджетными сертификатами стал вчера предметом дискуссии на организованном Минфином Московском финансовом форуме. Сейчас предоставлением соцуслуг занимаются государственные бюджетные и казенные учреждения и НКО, ориентированные на дополнительное образование детей, обслуживание инвалидов, пожилых и прочие госуслуги, предоставляемые в натуральной форме и оплачиваемые как госзадания или субсидируемые из бюджетов. Этот порядок создает и Минфину, и гражданам проблемы — услуги в натуральной форме сложно оценивать, зачастую невозможно найти или сменить поставщика, а объем госзаданий для исполнителей определяется непрозрачно.

Решение, по мнению Минфина, может быть оформлено в виде социальных сертификатов — электронных или бумажных обязательств бюджетов оплатить полученные их предъявителями социальные услуги. В сравнении с госзаданием сертификаты предоставляют большую свободу гражданам — так, в отличие от необходимости бороться за бюджетные места держатели сертификатов смогут сами выбрать музыкальную школу или кружок (государственные или частные) из реестра организаций, оказывающих подобные услуги, и сменить место занятий, если их не устроит качество, или использовать сертификат как часть оплаты услуг более высокого качества.

Предполагается, что переход на этот механизм оплаты соцуслуг будет плавным — по словам курирующего бюджетную политику заместителя главы Минфина Алексея Лаврова, министерство не намерено требовать от муниципалитетов и субъектов РФ определения минимальной доли услуг, оплачиваемых сертификатами,— это связано как с различиями в их организации на местах, так и с желанием ведомства получить адекватные данные о востребованности сертификатов.

Учет их оборота позволит получить данные о предпочтениях граждан и о том, как цели социальной политики, декларируемой государством, реализуются в реальности.

Кроме того, применение сертификатов на соцуслуги должно повысить конкуренцию в этой области — в Минфине ожидают, что востребованные организации (включая социально ориентированные НКО и негосударственные предприятия) получат через это дополнительное бюджетное финансирование и смогут расшириться, а невостребованные или плохо работающие уйдут с рынка.

При этом «банкротства» государственных учреждений из-за оттока потребителей в частный сектор в министерстве не опасаются: они финансируются и через госзадание, а если средства, выделенные на сертификаты, окажутся невостребованными — они могут быть перенаправлены социальным ГКУ и ГБУ в виде субсидий.

42 региона уже применяют сертификаты в рамках пилотных проектов, всего было выпущено 1,4 млн сертификатов на дополнительное образование детей на 2,3 млрд руб., отметила в рамках обсуждения инициативы Минфина на МФФ замминистра просвещения Марина Ракова. Пока степень участия негосударственного сектора в программе невысока — из 900 тыс. детей услуги НКО были оказаны 9 тыс., или 1%,— однако и губернатор профицитного ХМАО Наталья Комарова, и глава дотационной Новгородской области Андрей Никитин констатировали, что участие «третьего сектора» положительно сказывается на конкуренции и вынуждает бюджетную сеть повышать качество работы. При этом в ХМАО приход привязанного к сертификатам бюджетного финансирования в частные детские ясли, например, привел к снижению цен.

Обсуждение на МФФ, как и рассмотрение законопроекта Минфина в Госдуме (он должен легализовать сертификаты для всей страны), выявило и ряд нерешенных вопросов — в частности, отсутствие учета в стоимости сертификатов капитальных затрат НКО на организацию услуг (бюджетной сети их компенсируют субсидии). Также поправками ко второму чтению предлагалось, в частности, распространить возможность оплаты сертификатами на услуги в области культуры, но высокая субъективная составляющая в оценке стала причиной отклонения идеи. Спорная же, с точки зрения Минфина, идея о необходимости IT-координации реестров исполнителей с электронными площадками для размещения госзаказа и применения правил закона о контрактной системе пока в тексте документа сохраняется.

Олег Сапожков, Анастасия Мануйлова