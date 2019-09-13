«Чтобы они выбирали поставщиков и постепенно создавали конкурентную среду» Заместитель главы Минфина Алексей Лавров о том, зачем нужен закон о социальном госзаказе

О том, как новый инструмент финансирования соцуслуг повлияет на конкуренцию в этой сфере, почему раздача бюджетных сертификатов избавит граждан от хлопот и даст им свободу выбора, а также о том, что узнает государство из учета таких сертификатов, в интервью “Ъ” рассказал курирующий бюджетную политику замминистра финансов Алексей Лавров.

— Для чего нужен закон о соцсертификатах?

— Сейчас, чтобы ваш ребенок мог заниматься в музыкальной школе или кружке — вы записываетесь, стоите в очереди, ищете место, прикрепляетесь к определенному учреждению. Если Вам там не нравится, то открепиться уже нельзя. Весь процесс записи в определенный кружок остается непрозрачным. Для того чтобы этот процесс стал прозрачнее и понятнее, Минфин разработал законопроект о социальном заказе, предусматривающий возможность использования социальных сертификатов. Теперь государство будет выдавать семьям с детьми (и в ряде других случаев оказания социальных услуг) сертификаты, дающие право бесплатно получать услуги в любом учреждении, государственной или негосударственной организации, которая попала в реестр исполнителей.

Вы выбираете сами, куда именно отдать сертификат, за вас полностью платит бюджет. При этом в процессе обучения есть возможность забрать сертификат и перенести его в другое учреждение, если потребителя не удовлетворяет качество услуг.

Это самая прозрачная, понятная и простая схема реализации принципа «деньги следуют за потребителем». Вместо того чтобы придумывать, как распределять субсидии между поставщиками услуг — выбор делает сам потребитель.

— Получается, это аналог сертификата на жилье для военных и тому подобных бумаг?

— Аналогия не совсем верная, поскольку в данном случае получателем средств гражданин не является — мы не финансируем его расходы, но исполняем наши обязательства. Аналогия допустима только в части, касающейся доплаты.

Если вам хочется получить соцуслугу, выходящую за пределы гарантированного государством минимального пакета, вы можете доплатить.

А чтобы бесплатные услуги не погружались в платные, в законопроекте есть специальные механизмы — доплата обязательно должна быть публично зафиксирована: какой объем услуг оказывается вне сертификата.

— А объем обязательств, который к этому сертификату привязан?

— Сертификат может включать объем услуг, который рассчитывается в натуральном выражении. Например, 10 часов занятий в музыкальной школе по такому-то направлению. Выдает сертификат орган, который занимается организацией оказания этих услуг. В данном случае — местный департамент образования, который финансирует школы, кружки. В сфере социального обслуживания это будет министерство социальной защиты, которое опирается на свой бюджет. Сертификат также может включать только денежную сумму — объем финансового обеспечения, а может и то и другое — все зависит от того, стандартизирована или нет услуга. Форму сертификата выбирает регион самостоятельно, так же, как и сертификат как способ организации услуги. При этом никто не навязывает регионам, какое количество услуг должно оплачиваться сертификатами, а какое — через госзадание, это их выбор.

— Как деньги, которые привязаны к сертификатам, дойдут до исполнителей услуг?

— Вы не можете пойти в первое попавшееся учреждение, чтобы государство оплатило оказанную вам услугу по сертификату — учреждение должно быть включено в специальный реестр. Для этого учреждениям необходимо будет предоставить лицензию, если она требуется для оказания услуг, или подтвердить соответствие требованиям, которые установлены законом или правительством — в части квалификации и наличия персонала, помещений, оборудования, инструментов, спортивного инвентаря. Также необходимо зафиксировать мощность — объем услуг, который вы можете оказать. Потому что отказаться принять сертификат вы сможете только в том случае, если исчерпана мощность.

— Но условно десять часов занятий в художественной школе на Рублево-Успенском шоссе и в городе Артеме будут стоить совершенно разных денег…

— Стоимость услуг будет разной. Но рассчитываться с исполнителями услуг бюджеты будут по тем тарифам, которые используются сейчас при расчете размера субсидии на госзадание для учреждений. Гражданина эти вопросы касаться не будут — он приходит в учреждение, получает ровно 10 часов занятий нужного качества. При этом в пределах одного муниципалитета в одном субъекте федерации стоимость будет одинаковая.

Те организации, которые считают, что они такой объем услуг за такие деньги оказывать не могут — просто не будут подаваться в реестр.

Если у учреждения суперквалифицированные преподаватели, услуги которых стоят дороже — оно может, конечно, податься в реестр — но услуги, оплаченные сертификатом, будет оказывать по бюджетным расценкам, а дополнительную плату брать только за дополнительные услуги и оформлять соответственно.

— Не получится, что соцсертификаты станут инструментом господдержки для невостребованных на рынке бюджетных учреждений?

— Если человек принес туда сертификат — значит, учреждение успешно работает и ему доверяют люди. Это не поддержка, а просто обеспечение его работой. Практика показывает, что там, где внедрение сертификатов уже реализуется, их несут именно в бюджетные учреждения. За ними стоят история, репутация школы, кадры и много чего хорошего. Но бывает, что бюджетные учреждения не справляются со спросом и у них очередь — либо услуги невысокого качества, и тут мы даем гражданам возможность оплатить бюджетными деньгами работу негосударственных организаций.

Поэтому здесь речь не о поддержке — а о внедрении более осознанного поведения потребителей: чтобы они выбирали поставщиков и постепенно создавали конкурентную среду.

Для того чтобы остаться на этом рынке, ты должен все время оказывать качественные услуги и бороться за потребителя.

Регионы, которые несколько лет проводят такого рода программы — прежде всего это Ханты-Мансийский округ, Тюменская область — ни одного человека из бюджетного учреждения не уволили, но все бюджетные учреждения, которые в программе сертификатов участвуют, предложили новые услуги — новые программы обучения, новые продукты.

— И опыт этих пилотных проектов не выявил каких-либо проблем с перераспределением бесплатных и платных услуг?

— Эксперимент в сфере дополнительного образования на основе сертификатов на сегодняшний день работает в более чем 40 субъектах РФ и никаких проблем с сокращением бюджетной сети или с перераспределением потоков не выявил. В каких-то субъектах все сертификаты попадают в бюджетные учреждения, потому что негосударственных нет — но им создают условия для постепенного появления. Сейчас, например, в некоторых случаях бесполезно даже говорить — «давайте мы будем больше оказывать услуг в такой-то сфере», поскольку нет мощностей для их оказания. Мы бы хотели увеличить расходы на это направление, но остается вопрос, как это сделать? Запускаем программу сертификатов — тут же появляются негосударственные структуры, которые готовы по месту нахождения наших потребителей это делать.

— Рассчитаться сертификатом за услуги в другом регионе, если ты по каким-то причинам туда уехал, можно?

— Мы считаем, что никаких ограничений, здесь вводить не надо, потому что иначе просто будут страдать потребители. Для многих муниципалитетов это очень важная история, потому что у них вообще может не быть бюджетной сети социальных услуг — а создать ее очень сложно. А в соседнем муниципалитете, например, есть сеть, но на сегодняшний день заплатить за вашего потребителя в другой муниципалитет сложно. Даже несмотря на то, что у муниципалитета могут быть ресурсы на оказание этих услуг. Сертификат решает эту проблему — муниципалитет его выдает, а где и какая организация получит эти деньги — уже неважно, для бюджета это очень простая история: предъявили сертификат, перечислили средства исполнителю услуг, который может быть расположен где угодно.

— Электронный вариант сертификата будет доступным в личном кабинете гражданина на портале госуслуг?

— Да, и закрепляться за выбранной организацией одним кликом, если есть технические возможности. Теперь не надо бегать, искать, можно будет всего лишь посмотреть реестр и выбрать поставщика, все.

— Срок действия сертификатов предполагается как-то ограничивать?

— Зависит от объемов услуги. Например, в дополнительном образовании, если речь идет о курсах, то в любом случае предполагается ограниченное число занятий. При этом бессмысленно делать курсы, например, меньше чем 10 занятий.

Предполагается, что на социальное обслуживание срок будет три года — именно на этот срок сейчас выдается индивидуальная программа социального обслуживания.





Если он никуда не предъявлен, значит, человек просто им не воспользовался и деньги остались в бюджете. Но он не должен носить бессрочный, бесконечный характер, потому что стоимость сертификата может меняться, может индексироваться с учетом реальной стоимости коммунальных услуг, динамики зарплаты.

— А что мешает полностью монетизировать эту сферу — включить эти деньги в соцподдержку, в пособия?

— Существует риск, что эти деньги будут направлены не на дополнительное образование для ребенка.

— Если вернуться к оценке качества — недовольный потребитель идет в отдел образования, где он получил сертификат — и?

— Если ему не понравилось сразу, он просто забирает сертификат и уходит. Сложнее, если он посетил несколько занятий, увидел, что что-то идет не так. Оценка качества такого рода услуг — это очень сложная и субъективная вещь. Но предположим, крайний случай — потребитель недоволен вплоть до претензий — для этого специально описан механизм жалобы, проверки, исключения из реестра исполнителей — если выявлено, что услуга оказывается не в том помещении, или не теми преподавателями, если есть формальные нарушения. Если все соответствует — но у человека, например, нет способностей к выбранному роду занятий, то что тут можно сделать? Расчет на так называемое сарафанное радио и право выбора. О ком хорошие отзывы — все туда идут.

— ОК. Я отвел ребенка в школу рисования, отнес туда сертификат на 10 занятий, ребенок три раза сходил, потом сказал: наверное, я больше ходить не буду.

— Тогда есть возможность забирать сертификат и отдать в школу конструирования, например.

— А как решается вопрос частичной оплаты? На три урока-то ребенок сходил?

— Сертификат может быть оплачен в объеме фактически оказанных услуг. Тут могут быть сложности у бюджетного или негосударственного учреждения — персонал наняли, что с ним делать? Может быть, стоит ввести повременные формы оплаты. Как любое юрлицо, исполнитель услуг должен понимать, что необходимо трудовое соглашение оформить как внештатного сотрудника, условия аренды должны быть такие, чтобы их можно было расторгнуть. Если учреждение бюджетное и не собрало нужного количества сертификатов, и госзадания нет — что с этим делать? У нас есть способы поддержки — субсидии на иные цели. Какое-то время мы им потери компенсируем, но опыт показывает, что этого не происходит.

Но вопрос был сложнее — о ситуации, когда сам человек передумал, взял сертификат на рисование, а ему нужен теперь сертификат на конструирование.

— С учетом того, что это дети в основном…

— Тут есть выход — когда сертификат выдается не на конкретную программу, а на дополнительное образование. Такой сертификат может включать часы занятий или сумму, как, например, в ХМАО. И у родителей не возникает проблем, когда ребенок отказался рисовать и захотел танцевать. Можно же выбрать любую программу, включенную в реестр. Если оставшийся стоимостной объем сертификата уже не покрывает указанную в реестре стоимость программы, то остаток родитель сможет доплатить. Но практика показывает, что сертификата хватает на несколько образовательных программ, и вопрос с доплатами не стоит.

— А для вас введение сертификатов — на самом деле еще и источник информации о том, что востребовано, что нет, где добавить, где убавить?

— Естественно. Очень часто мы даже не знаем, какое количество заявлений подавалось на ту или иную услугу — человек пришел, ему сказали «мест нет», он и ушел. А тут хотя бы — регистрация желающих. И в распределении разные могут быть подходы — «всем, кто обратился», заявительный принцип, дальше — простая очередность, принцип нуждаемости.

Не исключаю, что в некоторых случаях обеспеченные семьи могут и так платить за эти все услуги — второе музыкальное или художественное образование. Но сертификаты выпускать нужно — потому что есть категории граждан, которые не могут за это платить, а дети талантливы.

Нужно научиться выявлять — сколько людей хотят получать эту услугу. А дальше уже варианты могут быть самые разные. Можно всем отдавать — например, и сейчас любой одинокий гражданин старше 60 лет имеет право на социальную помощь на дому. Они все учтены. Многие не пользуются этим — но право такое им предоставить нужно.

— То есть все эти услуги тоже могут монетизироваться через сертификат. Я могу не требовать в собесе прикрепления ко мне соцработника, а просто получить сертификат и искать человека, который будет для меня в магазин ходить?

— Вам тут же вместе с этим сертификатом дадут список таких людей, если они вошли в реестр исполнителей. Обычно это индивидуальные предприниматели, которые уже существуют, реально работают, или организации. Это действительно так, потому что сейчас вам говорят: «к вам будет ходить социальный работник, он вас по тем или иным причинам не устраивает, но выбрать другого вы уже не можете. Другого у нас нет». Сертификат дает возможность выбора.

Интервью взял Олег Сапожков