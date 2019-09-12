Рискованная дискуссия

На Московском финансовом форуме министр финансов Антон Силуанов попросил Банк России смягчить требования к оценке рисков, чтобы больше денег могло пойти в экономику. На это предложение глава ЦБ Эльвира Набиуллина заметила, что нельзя позволять банкам кредитовать «не глядя».

В четверг на пленарной сессии «Российская экономика: возможности для опережающего развития» в рамках Московского финансового форума разгорелась дискуссия вокруг оценки рисков банками. По словам министра финансов Антона Силуанова, Банк России мог бы смягчить свои требования в этой области ради развития экономики. «Мы, конечно, очень ждем, что ЦБ примет меры структурного плана в оценке рисков по кредитам. Не такие жесткие, которые у нас исторически сложились или которые требуют в самом жестком порядке требования "Базеля"… может быть, нам все-таки пересмотреть, дать немножко послабления с точки зрения оценки риска по тем кредитам, которые сегодня выдаются экономике»,— заявил глава Минфина. По его словам, в этом случае на рубль капитала можно будет выдавать больше кредитов и эти деньги пойдут в экономику.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина согласилась с министром в том, что совершенствовать подход к оценке риска необходимо. Но только в этом.

«Я бы предостерегла от того, чтобы сказать: давайте мы настолько ослабим регулирование финансовое, чтобы банки могли кредитовать практически не глядя. Многие страны проходили через это, я не думаю, что это надо повторять нашей стране, ни в коем случае»,— заявила госпожа Набиуллина.





Что же касается оценки рисков, то, по ее словам, Банк России предлагает, «чтобы сами банки на базе своей статистики кредитов оценивали эти риски, настраивали свои модели». «Они лучше знают свой портфель, мы полностью это поддерживаем и считаем, что крупные банки должны переходить именно к собственным оценкам риска, лучше понимая тех, кого они кредитуют»,— сказала госпожа Набиуллина.

В конце июля Банк России опубликовал для публичного обсуждения проект указания, регламентирующего надзор за применением подхода к оценке кредитных рисков на основе внутренних рейтингов (см. “Ъ” от 30 июля). Чтобы применять его, банк должен защитить свою методику оценки в ЦБ. Сегодня этот подход используют только два банка в России — Сбербанк и Райффайзенбанк.

Максим Буйлов