Банки держатся за привычные риски

Банк России совершенствует расчет кредитных рисков в соответствии с рекомендациями Базельского комитета. Методика на основе внутренних рейтингов позволяет заметно снизить нагрузку на капитал, однако используется в России только двумя банками. Ряд крупных банков также готовятся перейти к такой методике в ближайшее время. Вместе с тем высвобождение капитала зависит от качества активов кредитной организации и далеко не всегда покрывает издержки на внедрение методики.

В понедельник Банк России опубликовал проект указания, регламентирующего надзор за применением подхода к оценке кредитных рисков на основе внутренних рейтингов (ПВР). Этот подход считается более продвинутым относительно внедряемого в настоящее время регулятором стандартизированного подхода (см. “Ъ” от 25 июля), однако пока его используют всего два банка — Сбербанк и Райффайзенбанк. «Данным изменением Банк России продолжает совершенствовать нормативные акты, регулирующие применение базельских подходов»,— пояснил начальник управления интегрированного риск-менеджмента Райффайзенбанка Сергей Гриб. В Сбербанке отказались от комментариев. При этом, как рассказали “Ъ” в нескольких банках, подобные методики есть у всех системно значимых кредитных организаций и отчеты на их основе ежеквартально сдаются в ЦБ. Однако применяются они исключительно в информационных целях. Так, по словам директора департамента комплексной оценки рисков Росбанка Евгения Кобзева, «банк активно использует в своей работе и развивает элементы, характерные для ПВР: внедрение моделей оценки кредитного риска, создание рейтинговых систем, системная работа по повышению качества данных и управление модельным риском».

Плюс ПВР, как пояснил руководитель дирекции интегрированного риск-менеджмента Альфа-банка Павел Разумовский, заключается в том, что при его использовании в низкорисковом сегменте невысокая маржа будет давать аналогичную ROE (отдача на акционерный капитал), что и высокорисковые сделки. С другой стороны, как неофициально пояснили “Ъ” в одном из крупных российских банков, ПВР дает хороший результат при оценке хороших активов. Однако если банк его использует, то обязан оценивать и активы более низкого качества, «а это может привести не к снижению, а к росту резервов по всему кредитному портфелю», отмечает собеседник “Ъ”.

При этом, чтобы использовать ПВР в деятельности банка, необходимо получить разрешение Банка России, а для этого требуется защитить у регулятора методику расчета внутренних рейтингов. «Разработка и внедрение ПВР-моделей крайне трудоемки. Как и при построении любых моделей, основные затраты приходятся на этап подготовки данных»,— отмечает управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. По его словам, их, как правило, «нельзя получить из одного источника или приобрести у одного внешнего поставщика, тем более что часть информации, характеризующей кредитный риск активов, является непубличной». Поэтому, по его словам, для настройки ПВР-моделей могут требоваться годы, а издержки становятся существенными даже в масштабах крупного банка.

Альфа-банк подал ходатайство на применение ПВР в декабре 2018 года, и в настоящее время ЦБ валидирует модели кредитного риска. В банке надеются на завершение процесса к концу текущего года. Для «дочек» иностранных кредитных организаций эти методики необходимо согласовать еще и с Европейским ЦБ. «Росбанк является частью международной группы Societe Generale, и при принятии решения о переходе на ПВР мы руководствуемся групповыми интересами, что означает взаимодействие не только с ЦБ, но и с ЕЦБ. Вопрос о переходе на ПВР стоит на повестке»,— заявил Евгений Кобзев.

При этом, как утверждает Юрий Беликов, «процесс внедрения ПВР конкретным банком требует постоянного отвлечения кадровых и материально-технических ресурсов». И на фоне конечного результата эти издержки для многих банков не являются оправданными. «Высвобождение капитала зависит от качества активов банка и далеко не всегда покрывает издержки»,— указывает эксперт. Таким образом получается, что более передовая методика оценки рисков может не только не окупить затраты на ее внедрение, но и дать отрицательный результат. Как рассказали “Ъ” в одном из банков, сегодня для большинства банков приоритетом является стандартизированный подход, который дает однозначную скидку по хорошим активам, притом что остальные активы оцениваются по-старому.

Максим Буйлов