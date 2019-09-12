На участника стихийного митинга в Улан-Удэ завели уголовное дело

Следственное управление СКР по Республике Бурятия возбудило уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга. Его подозревают в применении насилия к сотруднику Росгвардии (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

«По данным следствия, 12 сентября 2019 года участники несанкционированного митинга, находясь в автобусе на территории пешеходной зоны площади Советов, отказались выполнять законные требования сотрудников полиции и Росгвардии. При этом один из них распылил аэрозоль из газового баллончика в лицо сотрудника Росгвардии, причинив представителю власти ожог роговицы глаза»,— говорится в сообщении ведомства.

Напомним, стихийная протестная акция на площади Советов в Улан-Удэ продолжалась больше двух суток. Она началась 9 сентября сразу после того, как было объявлено, что на выборах мэра города самовыдвиженец, врио главы администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков победил сенатора Вячеслава Мархаева, выдвинутого КПРФ. Участники мероприятия, которые продолжали оставаться на площади даже по ночам, требовали перевыборов.

Утром 12 сентября в Telegram-каналах сообщалось, что около двух часов ночи по местному времени на площадь прибыли сотрудники Росгвардии и закинули дымовую шашку в автобус, в котором ночевали протестующие. Люди стали выбегать на улицу, где их грузили в автозаки. По итогам силовой операции в ОВД по Советскому району Улан-Удэ было доставлено 17 человек. Сообщалось также, что две женщины получили сильные травмы. Городские власти объявили, что площадь Советов закрывается для подготовки к празднику в честь 80-летия битвы на Халхин-Голе. Вчера судом были оштрафованы два активных участника стихийной акции протеста — депутат Народного хурала от КПРФ Баир Цыренов и блогер Дмитрий Баиров. Еще один активист — Алексей Ихиритов — получил пять дней ареста.

Подробнее о протестах в бурятской столице читайте в материале “Ъ” «Выборы мэра Улан-Удэ вынесли на площадь».

Екатерина Еременко, Иркутск