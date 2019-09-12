К тайнам криптовалют совершают новый подход

Владельцев криптовалют хотят лишить анонимности. Процедуру их розыска — так называемую «номинацию» — предложили в Ассоциации банков России. Там сообщили, что современное программное обеспечение позволяет определить владельца криптокошелька и объем его активов. Осталось только легализовать эту процедуру. Тогда можно будет, к примеру, облагать сделки налогом или использовать такие активы для погашения долгов.
Полностью решить проблему анонимности технически невозможно, рассказал “Ъ FM” сооснователь платформы для криптофондов Tokenbox Владимир Смеркис: «Сама суть криптовалют, безусловно, предполагает возможность анонимности и децентрализации. Сегодня существует большое количество инструментов, которые позволяют отследить транзакции, с какого кошелька на какой пришли активы, куда они распределились. Например, в случае какого-то теневого оборота криптовалют некоторые биржи откажутся принимать этот биткойн. Но те люди, которые захотят действовать в режиме конфиденциальности, смогут остаться в тени.
Привязать и сделать неанонимными 100% людей будет просто невозможно, биткойн — это не организация, а криптовалюта, которая принадлежит всем.
Нет единого органа принятия решений, который скажет: мы такие кошельки открывать не будем. Поэтому разделить официальный и “черный” рынки технически невозможно. Софт, который существует на сегодняшний день, позволяет отследить происхождение транзакций “грязных” и “чистых” биткойнов лишь отчасти. Если бы в России была только одна или две криптовалютные биржи, которые требовали бы паспортные данные, чтобы идентифицировать человека, и можно было бы торговать только с нее, то здесь, конечно, кошелек привязали бы к личности человека. Однако целиком проблему анонимности или сохранения нелегальных средств это не решит».
Многие пользователи криптовалют будут только рады «обелению» рынка, но начинать нужно не с борьбы с анонимностью, считает председатель экспертного совета по блокчейн-технологиям Александр Бутманов: «Для начала нужно решить налоговую проблему и проблему происхождения криптовалюты. Например, объявить определенный вид амнистии, который позволит, заплатив налог, легализовать эту terra incognita. Налоговый контроль и система юридического “обеления” должна быть, и она будет, это никого не пугает. Если есть возможность заявить, что тот или иной блок системы проходит через твои руки, и ты в теории получаешь судебную защиту в случае, когда нужно это передать, отдать, наследовать, подарить — это скорее плюс. Вопрос заключается как всегда в реализации. Посмотрите, сколько блестящих инициатив со свободными экономическими зонами, налоговыми амнистиями у нас было принято, но все это не возымело эффекта».
Ранее об усилении контроля за криптовалютными сервисами объявила международная «антиотмывочная» группа FATF. Она рекомендовала регуляторам ввести обязательное лицензирование цифровых бирж и лиц, которые торгуют биткойнами.
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