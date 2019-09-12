К тайнам криптовалют совершают новый подход

Владельцев криптовалют хотят лишить анонимности. Процедуру их розыска — так называемую «номинацию» — предложили в Ассоциации банков России. Там сообщили, что современное программное обеспечение позволяет определить владельца криптокошелька и объем его активов. Осталось только легализовать эту процедуру. Тогда можно будет, к примеру, облагать сделки налогом или использовать такие активы для погашения долгов.

Полностью решить проблему анонимности технически невозможно, рассказал “Ъ FM” сооснователь платформы для криптофондов Tokenbox Владимир Смеркис: «Сама суть криптовалют, безусловно, предполагает возможность анонимности и децентрализации. Сегодня существует большое количество инструментов, которые позволяют отследить транзакции, с какого кошелька на какой пришли активы, куда они распределились. Например, в случае какого-то теневого оборота криптовалют некоторые биржи откажутся принимать этот биткойн. Но те люди, которые захотят действовать в режиме конфиденциальности, смогут остаться в тени.

Привязать и сделать неанонимными 100% людей будет просто невозможно, биткойн — это не организация, а криптовалюта, которая принадлежит всем.

Нет единого органа принятия решений, который скажет: мы такие кошельки открывать не будем. Поэтому разделить официальный и “черный” рынки технически невозможно. Софт, который существует на сегодняшний день, позволяет отследить происхождение транзакций “грязных” и “чистых” биткойнов лишь отчасти. Если бы в России была только одна или две криптовалютные биржи, которые требовали бы паспортные данные, чтобы идентифицировать человека, и можно было бы торговать только с нее, то здесь, конечно, кошелек привязали бы к личности человека. Однако целиком проблему анонимности или сохранения нелегальных средств это не решит».

Многие пользователи криптовалют будут только рады «обелению» рынка, но начинать нужно не с борьбы с анонимностью, считает председатель экспертного совета по блокчейн-технологиям Александр Бутманов: «Для начала нужно решить налоговую проблему и проблему происхождения криптовалюты. Например, объявить определенный вид амнистии, который позволит, заплатив налог, легализовать эту terra incognita. Налоговый контроль и система юридического “обеления” должна быть, и она будет, это никого не пугает. Если есть возможность заявить, что тот или иной блок системы проходит через твои руки, и ты в теории получаешь судебную защиту в случае, когда нужно это передать, отдать, наследовать, подарить — это скорее плюс. Вопрос заключается как всегда в реализации. Посмотрите, сколько блестящих инициатив со свободными экономическими зонами, налоговыми амнистиями у нас было принято, но все это не возымело эффекта».

Почему цифровые активы все меньше годятся для преступников Читать далее

Ранее об усилении контроля за криптовалютными сервисами объявила международная «антиотмывочная» группа FATF. Она рекомендовала регуляторам ввести обязательное лицензирование цифровых бирж и лиц, которые торгуют биткойнами.

Сергей Гусев