Шведская стеночка

Завтра в Лас-Вегасе состоится новый выход на ринг одного из самых популярных боксеров мира — британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри. Для Фьюри в этом поединке на кону, видимо, стоит участие в чемпионском матче. Преграда в лице шведа Отто Валлина выглядит хлипкой, но недавнее крушение короля супертяжелой категории Энтони Джошуа в бое против Энди Руиса заставляет и к таким персонажам относиться с осторожностью.

Этот матч пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, и локация сама по себе уже много рассказывает о его месте в иерархии событий в боксерском календаре: на ней проходят исключительно топовые, главные бои. В данном случае ажиотаж поединку, в котором формально не будет разыгрываться никаких престижных званий, придало исключительно участие в нем Тайсона Фьюри, превратившегося в сверхпопулярного бойца благодаря цепочке драматичных событий. В 2015 году Фьюри прогремел победой над неуязвимым украинцем Владимиром Кличко. Сразу после нее он сделал все, чтобы его перестали позиционировать как серьезную фигуру,— заработал двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга, сознался в проблемах с психикой, а за время перерыва в выступлениях набрал несколько десятков килограммов лишнего веса.

Однако возвращение Фьюри на ринг все-таки состоялось и получилось удивительно эффектным.

В декабре прошлого года ему выпал шанс встретиться с чемпионом мира Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтеем Уайлдером. Вопреки прогнозам, сулившим легкую победу Уайлдеру, бой получился захватывающим. Фьюри долго превосходил Уайлдера, чаще попадал, а затем поразил всех стойкостью. В концовке — в девятом и двенадцатом раундах — он пережил нокдауны. Причем второй был настолько глубоким, что комментаторы поединка не верили, что после него можно встать на ноги. Фьюри встал, а судейские карты после финального гонга зафиксировали, что он добился в бое против стопроцентного фаворита сенсационной ничьей и невероятной востребованности со стороны аудитории профессионального бокса, моментально просчитанной крупнейшим американским спортивным телеканалом ESPN. Он заключил с ним контракт на пять боев общей стоимостью, как утверждают источники, под $100 млн. Собственно, завтрашний поединок открывает эту серию.

Понятно, куда по планам тех, кто оплачивает труд Тайсона Фьюри, она должна вырулить. Весной согласовать условия матча-реванша с Деонтеем Уайлдером команде Фьюри не удалось, но, судя по всему, удалось чуть позже. По крайней мере, сам британец уже сказал, что договорился о реванше, и даже назвал его дату — 22 февраля следующего года. Но, естественно, он, как и любой другой бой, в котором Фьюри будет иметь шанс вернуть себе не только популярность, но и соответствующее ее уровню официальное звание, может состояться лишь при условии его выигрыша в субботнем поединке.

Барьер, который стоит перед Тайсоном Фьюри, выглядит, конечно, хлипким.

Послужной список Отто Валлина, в котором поражений нет, вводить в заблуждение не должен. Ни в одном из двух десятков боев он не пересекался не то что с представителями элиты — даже второго эшелона. Дрался в основном или в родной Швеции, или где-то поблизости от нее, а в более или менее знаковом для бокса месте впервые выступил лишь в апреле, побывав в Атлантик-Сити ради боя с Ником Киснером — очередным малопримечательным супертяжем. В классификации BoxRec швед в своем весе располагается в пятом десятке.

ESPN, стараясь «докрутить» завтрашний поединок, в основном акцентировал внимание на национальности Валлина. Швеция — это, вообще-то, что-то вроде белого пятна на мировой карте бокса. Ну не родятся там великие бойцы. Последней шведской суперзвездой жанра был супертяжеловес Ингемар Юханссон. И в этом году исполнилось ровно 60 лет его выдающемуся триумфу: одолев в Америке Флойда Паттерсона, Юханссон завоевал титул чемпиона мира. Теперь вот наконец появился еще один заметный шведский боксер.

А еще в качестве добавки интриги хорошо идет напоминание о том, что в супертяжелой категории сенсации не такая уж большая редкость, ставшее чрезвычайно актуальным после того, как в июне ее общепризнанного короля Энтони Джошуа побил Энди Руис, а он котировался примерно так же низко, как сейчас Валлин. И Тайсона Фьюри, кстати, назвали в честь боксера, отметившегося в карьере как грандиозными достижениями, так и грандиозным провалом. Речь идет о бое в 1990 году, в котором крушивший всех подряд Майк Тайсон проиграл воспринимавшемуся как соперник абсолютно проходной Бастеру Дагласу, после чего сорвался его уже согласованный поединок с Эвандером Холифилдом, за космические по тем временам деньги, более $20 млн, и в принципе вся жизнь, обещавшая бесконечное купание в лучах славы, пошла слегка под откос.

Алексей Доспехов