Тайсон Фьюри сыграл в нокаут

Один из самых популярных боксеров мира, британский супертяжеловес Тайсон Фьюри, превратил свой очередной бой в шоу. С немцем Томом Шварцем, от которого ждут участия в чемпионских поединках уже в ближайшее время, он разобрался в издевательской манере. Поваляв дурака в ринге, Фьюри нокаутировал соперника в конце второго раунда.

Бой в Лас-Вегасе был обречен на повышенное внимание из-за интереса к его фавориту — Тайсону Фьюри. В 2015 году он прославился победой над неуязвимым украинцем Владимиром Кличко. В прошлом году он вернулся в бокс, отбыв двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга. Вопреки прогнозам и набранному во время простоя лишнему весу Фьюри смог доказать, что по-прежнему остается элитным бойцом. Доказательством стал поединок с чемпионом Всемирного боксерского совета Деонтеем Уайлдером. Фьюри в декабре оказал ему упорнейшее сопротивление и, пережив два нокдауна, добился ничьей по итогам матча. Результат поединка и его фантастическая зрелищность расценивались как гарантия грандиозного коммерческого успеха повторного боя. Но он сорвался.

В результате Тайсон Фьюри дрался против гораздо менее известного оппонента. Зато воспользовался своим преимуществом в классе, чтобы устроить для зрителей настоящее шоу.

Фото: Mike Segar, Reuters

Лишь в первом раунде происходившее было похоже на нормальный бокс. Во втором Тайсон Фьюри стал исполнять трюки, которыми в свое время отличался знаменитый полутяж Рой Джонс. Он демонстративно опускал руки, приглашая соперника пробить, подмигивал ему, что-то говорил, а иногда даже подпускал Тома Шварца к себе, прижимаясь к канатам, чтобы совершить серию эффектных уклонов. Когда играть Фьюри надоело, он легко разнес в щепки защиту Шварца, разбив тому нос и отправив в нокдаун. Немец встал на ноги, но тут же попал под новую канонаду, глядя на которую рефери Кенни Бэйлз решил, что бой пора остановить. Этот поединок, видимо, еще слегка укрепил статус Тайсона Фьюри как желанного участника тех поединков, в которых на кону стоит чемпионское звание.

Арнольд Кабанов