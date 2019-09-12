В Шуваловской промзоне планируют построить литейный цех за 121 млн рублей

Нижегородское ООО «Авангард Профи» планирует построить литейный цех серого чугуна по газифицируемым моделям. Производительность его составит 5,37 тыс. т в год, объем инвестиций в проект оценивается в 121,1 млн руб.

Совет по земельным и имущественным отношениям Нижегородской области готов предоставить компании без торгов участок площадью около 1,45 га в районе Шуваловского проезда (Автозаводский район) в аренду на 10 лет. Для этого «Авангард Профи» необходимо предоставить документацию по планировке территории.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Авангард Профи» было зарегситрировано в Нижнем Новгороде в июне 2019 года с минимальным уставным капиталом 10 тыс. руб. Основным видом деятельности является оптовая торговля машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства.Гендиректор и бенефициар – Дмитрий Марьин.

Напомним, в случае строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Казань в районе Шуваловской промзоны предполагалось построить большое депо. Однако вопрос о строительстве ВСМ окончательно еще не решен, принять решение планируют в 2019 году.

Анастасия Еремина