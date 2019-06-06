Вопрос о строительстве ВСМ Москва–Казань будет решен в 2019 году

Как заявил помощник президента России Андрей Белоусов, в 2019 году должно быть принято решение о строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) по одному из двух проектов. Она появится либо от Москвы до Казани через Нижний Новгород, либо от Москвы до Санкт-Петербурга.

Проект ВСМ Москва–Казань, по словам помощника президента, хорошо проработан, но его экономическая эффективность в связи с невысоким потенциальным пассажиропотоком вызывает сомнения. ВСМ Москва–Санкт-Петербург, напротив, не вызывает сомнений с точки зрения эффективности, но проработка проекта оставляет желать лучшего.

Строительство объекта может завершиться до 2024 года. «Не знаю, успеем ли мы закончить, но я думаю, что начнем, деньги на это заложены», –заявил ТАСС господин Белоусов.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, в апреле проекты по строительству участков ВСМ до Казани в Нижнем Новгороде получили одобрение Главгосэкспертизы. Предполагается, что в городе появятся две станции, разноуровневые пересечения с автомобильными и железными дорогами. Протяженность всего пути от Москвы до Нижнего Новгорода составит 408 км. С учетом семи остановок поезда будут следовать два часа 31 минуту. Сейчас «Стриж» от Москвы до Нижнего доезжает за три часа 35 минут.

Напомним, впервые о строительстве ВСМ до Казани начали говорить в 2013 году. Инвестиции в проект изначально оценивали в 982 млрд руб., ввести объект надеялись к 2018 году. Но сроки были сдвинули, а стоимость увеличили сначала до 1,26 трлн руб., а затем – до 1,69 трлн руб. Предполагалось, что участок от Москвы до Казани может стать частью высокоскоростной магистрали Москва – Пекин.

Позже стало известно, что проект не получил одобрения президента России Владимира Путина, который склоняется к строительству платной автодороги до Казани. Окончательное решение при этом принято не было.

Анастасия Еремина