В Смольном анонсируют открытие новых станций Фрунзенского радиуса

Сроки открытия новых станций Фрунзенского радиуса петербургского метрополитена должны объявить в ближайшее время. «Новая дата будет анонсирована»,— сообщила пресс-секретарь избранного губернатора Петербурга Александра Беглова Инна Карпушина в ответ на соответствующий запрос “Ъ-СПб”.

Напомним, новые станции пятой «фиолетовой» ветки — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» — планировалось торжественно запустить 1 сентября, однако врио губернатора принял решение не открывать их для пассажиров из-за угрозы возникновения «внештатных ситуаций». Позднее господин Беглов заявил, что станции Фрунзенского радиуса в любом случае введут в эксплуатацию в сентябре. Точное число при этом он не уточнил.