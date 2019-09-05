Александр Беглов не назвал конкретные сроки запуска новых станций Фрунзенского радиуса

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов не назвал точную дату открытия новых станций Фрунзенского радиуса («Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары») для пассажиров.

«Пока я не могу сказать»,— заявил господин Беглов, отвечая на соответствующий вопрос “Ъ-СПб”.

Напомним, в четверг, 5 сентября, было решено запустить поезда по продолжению «фиолетовой» ветки петербургского метро в тестовом режиме, без пассажиров.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что сроки открытия станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» могут быть снова сдвинуты.