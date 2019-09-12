Бьющий «гейзером» коллектор эксплуатирует связанная с бумкомбинатом «Волга» компания

Коллектор, который проложен по дну Волги около садового товарищества «Картонщик» в Балахнинском районе Нижегородской области, эксплуатирует ООО «Биотехсервис», выяснил “Ъ-Приволжье”. В начале недели стало известно, что вода в реке у места выхода коллектора бурлит и неприятно пахнет. Житель Нижегородской области снял и выложил в социальные сети видео с черными «гейзерами», позже информация поступила в департамент Росприроднадзора по ПФО и природоохранную прокуратуру. Специалисты надзорных органов выехали на место, отобрали пробы воды и начали проверку.

Как сообщили “Ъ-Приволжье” в природоохранной прокуратуре, лабораторные исследования будут готовы на следующей неделе, в целом на проверку у ведомства есть месяц.

ООО «Биотехсервис», по данным Kartoteka.ru, зарегистрировано в Балахне по адресу улица Карла Либкнехта, 37 в марте 2019 года. Уставный капитал 10 тыс. руб. Основной вид деятельности – забор, очистка и распределение воды. Генеральный директор Евгений Данилов. Учредителем является Станислав Карпенко, который руководит также ООО «Волгоресурс». Общество, по данным Kartoteka.ru, является управляющей компанией ООО «Волга–УК „ЖКХ“».

ООО «Волга – Управляющая компания „Жилищно-коммунального хозяйства“» (ООО «Волга–УК „ЖКХ“»), как следует из данных на сайте организации, находится по тому же адресу, что и ООО «Биотехсервис». По данным по данным Kartoteka.ru, компания зарегистрирована в Балахне в августе 2011 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. по адресу улица Горького, 1 – по тому же адресу, что и балаханинский бумкомбинат. 80% принадлежит АО «Волга» (балахнинский бумкомбинат), 20% – Вячеславу Волгину.

Как сообщили “Ъ-Приволжье” в приемной ООО «Волга – Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства», Евгений Данилов является главным инженером компании. В разговоре с “Ъ-Приволжье” он отказался давать какие-либо комментарии до завершения проверки по поводу обнаруженных «гейзеров».

Александра Викулова