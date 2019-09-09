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Росприроднадзор проверяет источник появления черных «гейзеров» у Балахны на Волге

Специалисты департамента Росприроднадзора по ПФО выехали на место обнаружения черных «гейзеров» на Волге в районе Балахны. Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе рейда было обнаружено несколько таких фонтанов с характерным запахом сточных вод около садового товарищества «Картонщик» примерно в 200 метрах от берега.

«Был произведен отбор проб природной воды, анализ которых позволит установить тип загрязнения, его возможный источник, а также произвести расчет возможного ущерба причиненного водному объекту»,– говорится в сообщении департамента Росприроднадзора.

Информация о загрязнении акватории Волги поступила в ведомство 8 сентября. Сейчас решается вопрос о возбуждении административного расследования или проведении внеплановой проверки в отношении возможных нарушителей природоохранного законодательства. Все материалы будут переданы в правоохранительные и надзорные органы.

Добавим, что на очищение реки в том числе от сточных вод Нижегородская область получит 18,8 млрд руб. до 2024 года из федерального бюджета на реализацию нацпроекта «Оздоровление Волги».

Анастасия Еремина


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