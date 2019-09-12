«Яндекс. Деньги»: В исследовании трат казанцев на ЖКУ сравнивались не цены, а платежи

Представители компании «Яндекс. Деньги» прокомментировали опровержение исполкома Казани сообщений о дороговизне ЖКУ в городе. Они сообщили “Ъ”, что в своем исследовании сравнивали не цены, а реальные платежи жителей за жилищно-коммунальные услуги, поскольку речь могла идти об оплате не за месяц, а за более длинный период или за все услуги разом.

В ходе исследования учитывались платежи не только через электронный кошелек «Яндекс.Денег», но и оплату кошельком, банковскими картами и платежи в пользу тех поставщиков ЖКУ, которые используют сервис для приема платежей «Яндекс.Касса» на своих сайтах.

Напомним, что, по данным «Яндекс. Денег», жители Казани в среднем платят почти 6 тыс. руб. в месяц, а, по информации исполкома, чек колеблется от 2,7 тыс. до 4,7 тыс. руб.

Кроме того, аналитики компании «Яндекс. Деньги» сообщали, что Казань стала лидером по тратам населения на ЖКУ среди городов-миллионников. Однако, в исполкоме города посчитали, что сравнение с Москвой некорректно, поскольку столица возмещает 50% стоимости ЖКУ из своего бюджета.

"Ъ-Казань"