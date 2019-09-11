Власти Казани опровергли сообщения о дороговизне ЖКУ в городе

В исполкоме Казани опровергли данные компании «Яндекс. Деньги», согласно которым жители города в среднем платят почти 6 тыс. руб. в месяц за ЖКУ. По словам замглавы горисполкома Искандера Гиниятуллина, летом средний чек составляет 2,7 тыс. рублей, а зимой – 4,7 тыс., передает ИА «Татар-информ».

«В Казани более 40% платежей горожане вносят через почтовые отделения или кассы ЕРЦ. Из систем электронных платежей наибольшей популярностью пользуется Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан — через данный сервис проходит 28% оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Далее по популярности — оплата через банки. И лишь после — „Яндекс.Деньги" и иные электронные „кошельки“», — сказал господин Гиниятуллин.

Он добавил, что сравнивать платежи в Казани и Москве некорректно, поскольку столица возмещает 50% стоимости ЖКУ из своего бюджета. А жители города платят лишь за половину услуг.

Ранее сообщалось, что Казань стала лидером по тратам населения на ЖКУ среди городов-миллионников.

"Ъ-Казань"