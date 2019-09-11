Казань стала лидером по тратам на ЖКУ среди городов-миллионников

В Казани зафиксирован самый большой средний чек за ЖКУ в городах-миллионниках. В среднем в месяц у жителей города уходит почти 6 тыс. руб. на жилищно-коммунальные услуги. Исследование по итогам января-августа 2019 года провели аналитики компании «Яндекс. Деньги».

Второе место по тратам на ЖКУ заняла Москва с 3,9 тыс. руб. В пятерку также попали Екатеринбург (3,7 тыс.), Новосибирск (3,6 тыс.) и Челябинск (3,4 тыс.).

Также специалисты проанализировали, сколько жители Казани тратят на платное телевидение, мобильную связь и домашний интернет. По их данным, в Казани снизились средние платежи за бытовые услуги. На сотовую связь жителям приходится тратить по 344 руб. в месяц, что на 16% меньше прошлогодних показателей. На домашний интернет уходит 569 руб. (на 12% меньше), на платное телевидение – 905 руб.

"Ъ-Казань"