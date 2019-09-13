Новороссийск укрепляет международные связи

В дни празднования Дня города Новороссийска представители кубанского муниципалитета и администрации немецкого Хайльбронна намерены заключить соглашение о побратимских отношениях.

Декларация о намерениях заключить соглашение о побратимстве была заключена в конце июня в Германии. Официальная делегация Новороссийска под руководством первого заместителя главы города Светланы Калининой с 25 по 28 июня приняла участие в Пятнадцатой российско-германской конференции городов побратимов в городе Дюрен (Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия). Подобные конференции имеют давнюю историю и проводятся раз в два года попеременно в России и Германии. Предыдущая прошла в 2017 году в Краснодаре.

Во время торжественного открытия конференции в официальной обстановке в присутствии высокопоставленных лиц была подписана Декларация о намерениях между Новороссийском и немецким городом Хайльбронн. В сентябре в ходе официального визита немецкой делегации в Новороссийск в рамках празднования Дня города планируется подписать полноценный договор о побратимстве между двумя городами.

Напомним, что законодательные собрания российского и немецкого городов одобрили инициативу о побратимстве в январе и апреле текущего года. Для Новороссийска Хайльбронн станет тринадцатым городом-побратимом, для Хайльбронна Новороссийск будет шестым. Как сообщили в мэрии Новороссийска, идея породниться с одним из городов Германии витала в воздухе давно. Помог случай — команда спортсменов Новороссийска, которую возглавлял Леонид Фадеев, являющийся председателем немецкого общества города-героя, оказалась в Хайльбронне. У новороссийцев появилась возможность пообщаться с обер-бургомистром Гарри Мергель. Тот проявил особый интерес к созданию побратимских связей и вышел с инициативой в Международную ассоциацию городов-побратимов ФРГ. Администрация Новороссийска, в свою очередь, сделала ответный шаг.

Новороссийская делегация в ходе визита в Германию познакомилась с развитием городской среды Хайльбронна, подходам к созданию современных кварталов с комфортным проживанием, их обустройству и созданию инфраструктуры. Был представлен опыт внедрения принципов «Умного города», электронного портала, который призван в автоматизированном режиме контролировать текущие коммунальные и городские процессы и управлять ими.

Знакомство с высшей школой состоялось в университетском кампусе, где были посещены филиал Мюнхенского технического университета и Высшая школа Хайльбронна. Вузы обладают богатой материально-технической базой и ведут научные разработки по заказу флагманов немецкой экономики, таких как компания Audi.

Также представители российского города-героя повстречалась с представителями политических и деловых кругов города. Важным моментом визита стала церемония возложения членами делегации Новороссийска и обербургомистром Хайльбронна цветов к могилам русских солдат, погибших в войне и захороненных на городском кладбище.

Как отметили в мэрии кубанского города, все встречи прошли в теплой обстановке, были подготовлены ряд решений для развития партнерства в экономической, социо-культурной, образовательной и спортивной сферах. На ближайший год составлен план совместных мероприятий, в который входит ответный визит немецкой делегации, экономические соглашения, спортивные молодежные мероприятия и многое другое.

Как сообщает «Официальный Новороссийск» ссылаясь на слова председателя общественной организации «Новороссийская городская немецкая национально-культурная автономия» Леонида Фадеева, развитие отношений с Хайльбронном сулят городу-герою интересные перспективы. В частности, в Хайльбронне работает старейший университет Германии, соответственно после заключения соглашения о побратимстве появится возможность наладить тесные отношения между немецким вузом и учебными заведениями черноморского города. Можно также развивать обмен в сфере культуры, образования, спорта и бизнеса.