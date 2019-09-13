Город самой низкой безработицы

12 сентября, четверг
В годы второй мировой войны город был полностью разрушен, исторических зданий сохранилось не так много. В послевоенные годы он был восстановлен уже в современной архитектуре.
Регион имеет высокий уровень экономического развития и самый низкий уровень безработицы в Германии. Основными экономическими отраслями являются промышленное производство (прежде всего автомобилестроение), сфера услуг и виноделие. Крупным работодателем выступает концерн Audi, завод расположен в пригороде Хайльбронна. На нем выпускаются флагманские модели А8 и RS6.